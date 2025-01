Aosta: Riapertura di via Monte Vodice previsto il ripristino giovedì 16 gennaio

Il ripristino avverrà una volta completato il consolidamento della copertura provvisoria che attualmente sta garantendo la sicurezza dell'area. Questo intervento, che si è reso necessario per risolvere il problema creatosi a seguito della buca, è stato però rallentato dalla scoperta di problematiche più complesse di quelle inizialmente riscontrate.

Infatti, dopo un primo sopralluogo, è stato accertato che, oltre a una perdita dell'acquedotto che aveva causato l'erosione del terreno, è emerso un grave danno alla rete fognaria. Questo inconveniente ha reso indispensabile un intervento più approfondito e ha comportato il rinvio dei lavori di riapertura della strada. Attualmente, gli operai sono al lavoro per completare le riparazioni della rete fognaria, mentre, nello scorso fine settimana, è stato sostituito un ampio tratto della rete idrica trasversale a via Monte Vodice, che aveva subito danni a causa dell'incidente.

Una volta che i lavori saranno conclusi, la voragine verrà temporaneamente coperta con calcestruzzo, poiché non è possibile eseguire l'asfaltatura a caldo in inverno. La sistemazione definitiva della strada, con la posa di un nuovo strato di asfalto, sarà invece effettuata in primavera, quando le condizioni climatiche permetteranno di eseguire i lavori in modo adeguato. Il Comune di Aosta, con il suo ultimo aggiornamento, ha rassicurato i cittadini che la situazione è sotto controllo e che si sta lavorando per ridurre al minimo i disagi causati dalla chiusura della via, restituendo al più presto la normalità alla circolazione in una delle zone centrali della città.