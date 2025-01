Ritorna il Cineforum della Biblioteca regionale

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, nell’ambito della terza edizione della rassegna BiblioRencontres – Cineforum, curata da Gianluca Gallizioli, organizza per sabato 18 dicembre, alle ore 16.00, la proiezione del film “L’innocente” (2022), diretto e interpretato da Louis Garrel, nella versione doppiata in italiano.

“L’innocente” è una commedia brillante e sofisticata che affronta temi profondi con un tono leggero e ironico: racconta la storia di Abel, un giovane la cui madre, Sylvie, decide di sposare un detenuto conosciuto durante un laboratorio teatrale in carcere. Preoccupato per le conseguenze di questa scelta, Abel si trova coinvolto in una serie di situazioni imprevedibili che lo portano a interrogarsi su temi importanti quali la fiducia e l’amore. Garrel, con il suo inconfondibile tocco sensibile e ironico, offre al pubblico un’opera divertente, ma al tempo stesso ricca di sfumature emotive. Una narrazione dinamica, sostenuta da dialoghi vivaci, caratterizza questo film, che, con un cast straordinario, spazia tra la commedia romantica, il noir e il dramma familiare.

La proiezione sarà aperta da un’introduzione e chiusa da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE, per dare agli spettatori l’opportunità di approfondire gli spunti offerti dal film.

La rassegna di quest’anno è dedicata al cinema d’oltralpe e presenta sei film, di cui cinque di produzione francese e uno svizzero, che affrontano tematiche di forte rilevanza sociale. I film selezionati non offrono risposte facili, ma pongono domande che invitano gli spettatori a diventare parte attiva del dibattito. Questa rassegna vuole essere un momento di confronto aperto e stimolante, dove il cinema diventa strumento di dialogo e crescita collettiva. Il cineforum, come nelle precedenti edizioni, prosegue nell’intento di valorizzare il fornitissimo catalogo della videoteca.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento si svolgerà regolarmente, nonostante la chiusura per inventario della Biblioteca regionale dal 13 al 18 gennaio.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni, consigliamo di seguire i profili social, Facebook e Instagram, di AIACE VDA e della Biblioteca Regionale Bruno Salvadori.

Il calendario delle proiezioni:

Sabato 15 febbraio: Un altro mondo di Stéphane Brizé (Francia, 2021, 92 min)

Film in lingua originale sottotitolato in italiano

Philippe è un dirigente d’azienda in lotta con le difficoltà della vita personale e professionale. Pressato dalla compagnia per effettuare drastici tagli, si trova a un bivio: salvaguardare il suo lavoro o il benessere della sua famiglia. Un dramma potente che indaga le implicazioni etiche del mondo aziendale e le scelte dolorose della vita moderna.

Sabato 15 marzo: La notte del 12 di Dominik Moll (Francia, 2022, 109 min)

In una cittadina francese, un giovane commissario di polizia indaga su un brutale omicidio di una ragazza. Con il progredire delle indagini, l’ossessione per il caso comincia a prendere il sopravvento, rivelando i lati più oscuri della giustizia e dell’umanità. Un thriller psicologico avvincente e inquietante.

Sabato 5 aprile: Petite maman di Céline Sciamma (Francia, 2021, 72 min)

Dopo la morte della nonna, la piccola Nelly aiuta i genitori a svuotare la casa d’infanzia della madre. Durante il soggiorno, incontra una bambina della sua età con cui stringe un legame speciale, scoprendo un mondo di ricordi e magia. Un racconto delicato e toccante sulle relazioni familiari e il passaggio del tempo.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti.

Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 - email: brao-cultura@regione.vda.it

AIACE https://www.aiacevda.it/