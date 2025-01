Illusions meloniennes

La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni è stata un’occasione per la Premier di tirare un bilancio del suo operato e, soprattutto, di presentarsi come il punto di riferimento di una nazione che, a suo dire, sta affrontando sfide straordinarie con coraggio e determinazione. Ma dietro la retorica della “sovranità” e delle “missioni compiute”, ciò che emerge è una leadership che non riesce a nascondere le proprie contraddizioni, e che continua a camminare su una linea sottile tra le promesse non mantenute e l’incapacità di concretizzare i suoi stessi proclami.

Meloni ha voluto presentarsi come la paladina della stabilità, capace di navigare tra le acque tumultuose dell’economia globale e delle tensioni geopolitiche. Ha citato con orgoglio i successi ottenuti, come il sostegno alle famiglie e la lotta all’immigrazione clandestina. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare che, dietro queste affermazioni, c'è un vuoto di fatti concreti che parlano ben poco di una reale trasformazione. I risultati economici promessi, ad esempio, stentano ad arrivare. La crescita è ancora modesta, le disuguaglianze sociali sono evidenti e l’Italia si trova, oggi più che mai, a fare i conti con un costo della vita che continua a lievitare. Eppure, la Premier ha fatto dell'autosufficienza nazionale il suo cavallo di battaglia, un obiettivo che, purtroppo, sembra più un’illusione che una politica realmente perseguibile. Le politiche fiscali e industriali promesse sono, ad oggi, ben lontane dal garantire la tanto decantata “ripresa”. Piuttosto che lanciare una visione chiara di rilancio del Paese, Meloni ha continuato a rifugiarsi in promesse di austerità e di “rispetto dei vincoli europei”, che, ad oggi, non sembrano portare a nulla di tangibile.

La gestione dell’immigrazione, poi, è un capitolo a parte. Meloni ha parlato di “lotta all’immigrazione illegale”, ma, in realtà, ha continuato a mantenere in piedi un sistema che non fa altro che penalizzare le persone vulnerabili e che non ha fatto nulla per risolvere il problema della gestione dei flussi migratori. Le sue parole sulla difesa dei confini sono facili da pronunciare in conferenze stampa, ma la realtà è ben diversa: l’Europa ha chiuso gli occhi su un’Italia che si trova in prima linea, senza ricevere il supporto necessario, e le politiche di accoglienza e integrazione sono ancora in fase di definizione, se non del tutto assenti. La gestione dei migranti in Italia continua ad essere un’emergenza, e la Premier sembra più concentrata a fare dichiarazioni di facciata che a affrontare un problema strutturale che richiede soluzioni concrete, non slogan.

Ma la contraddizione più lampante riguarda il suo rapporto con l’Unione Europea. Da una parte, Meloni si presenta come la difensora della sovranità italiana, con una mano tesa per ottenere maggiore autonomia fiscale e per difendere gli interessi nazionali. Dall’altra, è costretta a fare i conti con la realtà dei numeri: l’Italia non può sottrarsi ai vincoli imposti da Bruxelles, e lo ha visto chiaramente con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove le promesse di riforme e investimenti sono state lente a decollare. Le risorse che l’Europa ha messo a disposizione per rilanciare l’Italia sono ancora largamente inespresse e il governo non ha saputo attuare un piano credibile per sfruttarle. La sensazione è che Meloni si stia incagliando in una spirale di dichiarazioni altisonanti e di azioni poco concrete, costretta a navigare tra le necessità di mantenere la propria immagine di leader nazionale e le difficoltà di governare un Paese che ha bisogno di risposte immediate.

Nel campo delle politiche sociali, il governo Meloni ha dimostrato una visione arcaica e conservatrice, più attenta a difendere un’idea di famiglia tradizionale che a rispondere alle vere necessità di chi vive in difficoltà. I sostegni economici alle famiglie sono rimasti marginali, nonostante la crescente povertà e le difficoltà che milioni di italiani si trovano a vivere ogni giorno. I tagli alla sanità, i ritardi nelle riforme e l’insostenibile sistema di welfare non sono argomenti che la Premier ha voluto affrontare con la stessa enfasi con cui ha parlato di immigrazione o di sovranità. Eppure, la povertà e le disuguaglianze sociali sono un’emergenza che riguarda milioni di cittadini, ma sembra che il governo Meloni continui a guardare in direzione opposta.

Infine, l’aspetto più preoccupante riguarda il suo approccio alla geopolitica, dove la posizione di Meloni sembra oscillare tra una retorica da guerriera della libertà e un’allineamento incerto con gli alleati internazionali. Il sostegno incondizionato all’Ucraina, pur apprezzabile sul piano morale, si scontra con l’incapacità di mantenere una linea coerente in relazione alla crisi energetica, alle difficoltà economiche interne e alla crescente insoddisfazione popolare per l’alto costo della guerra. La Premier sembra più interessata a dimostrare una fedeltà cieca alla NATO e all’Occidente, piuttosto che a trovare una via di equilibrio che tuteli gli interessi strategici dell’Italia.

In conclusione, la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni non ha fatto altro che mettere in luce le sue contraddizioni. Un governo che si presenta come il difensore delle tradizioni italiane e della sovranità, ma che è costretto a fare i conti con una realtà complessa fatta di vincoli europei, emergenze sociali e incertezze geopolitiche. Le parole di Meloni sono apparse più come un esercizio di marketing politico che un tentativo serio di affrontare le sfide del Paese. La sensazione è che, dietro i proclami, ci sia ancora molta improvvisazione e poco coraggio nell’affrontare le vere questioni strutturali che l’Italia si trova ad affrontare.

Méditez, Valdôtains

Illusioni Meloniane

La conférence de presse de fin d'année de Giorgia Meloni a été l'occasion pour la Première ministre de dresser un bilan de son action et, surtout, de se présenter comme le point de référence d'une nation qui, selon ses dires, fait face à des défis extraordinaires avec courage et détermination. Mais derrière la rhétorique de la "souveraineté" et des "missions accomplies", ce qui émerge, c'est un leadership qui peine à dissimuler ses propres contradictions et qui continue de marcher sur une ligne fine entre les promesses non tenues et l'incapacité de concrétiser ses propres proclamations.

Meloni a voulu se présenter comme la championne de la stabilité, capable de naviguer entre les eaux tumultueuses de l'économie mondiale et des tensions géopolitiques. Elle a cité avec fierté les succès obtenus, comme le soutien aux familles et la lutte contre l'immigration clandestine. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer que, derrière ces déclarations, il y a un vide de faits concrets qui en disent peu sur une réelle transformation. Par exemple, les résultats économiques promis tardent à se manifester. La croissance reste modeste, les inégalités sociales sont évidentes et l'Italie se trouve, plus que jamais, confrontée à un coût de la vie en constante augmentation. Pourtant, la Première ministre a fait de l'autosuffisance nationale son cheval de bataille, un objectif qui semble malheureusement plus une illusion qu'une politique réellement réalisable. Les politiques fiscales et industrielles promises sont, à ce jour, loin de garantir la tant vantée "relance". Plutôt que de lancer une vision claire de redressement du pays, Meloni continue de se réfugier dans des promesses d'austérité et de "respect des contraintes européennes", qui, à ce jour, ne semblent mener nulle part.

La gestion de l'immigration, quant à elle, mérite un chapitre à part. Meloni a parlé de "lutte contre l'immigration illégale", mais en réalité, elle a continué à maintenir en place un système qui ne fait qu'entraver les personnes vulnérables et qui n'a rien fait pour résoudre le problème de la gestion des flux migratoires. Ses paroles sur la défense des frontières sont faciles à prononcer lors des conférences de presse, mais la réalité est bien différente : l'Europe a fermé les yeux sur une Italie qui se trouve en première ligne, sans recevoir le soutien nécessaire, et les politiques d'accueil et d'intégration sont encore en phase de définition, voire totalement absentes. La gestion des migrants en Italie reste une urgence, et la Première ministre semble plus préoccupée par des déclarations de façade que par la résolution d'un problème structurel qui nécessite des solutions concrètes, et non des slogans.

Mais la contradiction la plus flagrante concerne sa relation avec l'Union Européenne. D'une part, Meloni se présente comme la défenseure de la souveraineté italienne, tendant la main pour obtenir plus d'autonomie fiscale et défendre les intérêts nationaux. D'autre part, elle est contrainte de faire face à la réalité des chiffres : l'Italie ne peut pas se soustraire aux contraintes imposées par Bruxelles, comme elle l'a clairement vu avec le Plan national de relance et de résilience, où les promesses de réformes et d'investissements ont mis du temps à se concrétiser. Les ressources que l'Europe a mises à disposition pour relancer l'Italie sont encore largement inexploitées et le gouvernement n'a pas su mettre en œuvre un plan crédible pour les utiliser. Le sentiment est que Meloni s'enlise dans une spirale de déclarations tonitruantes et d'actions peu concrètes, contrainte de naviguer entre la nécessité de maintenir son image de leader national et les difficultés de gouverner un pays qui a besoin de réponses immédiates.

Dans le domaine des politiques sociales, le gouvernement Meloni a démontré une vision archaïque et conservatrice, plus attentive à défendre une idée de famille traditionnelle qu'à répondre aux véritables besoins de ceux qui vivent dans la précarité. Les soutiens économiques aux familles sont restés marginaux, malgré la pauvreté croissante et les difficultés que des millions d'Italiens rencontrent chaque jour. Les coupes dans le secteur de la santé, les retards dans les réformes et le système de bien-être insoutenable ne sont pas des sujets que la Première ministre a abordés avec la même insistance qu'elle a mise sur l'immigration ou la souveraineté. Pourtant, la pauvreté et les inégalités sociales sont une urgence qui touche des millions de citoyens, mais il semble que le gouvernement Meloni continue de regarder dans la direction opposée.

Enfin, l'aspect le plus préoccupant concerne son approche de la géopolitique, où la position de Meloni semble osciller entre une rhétorique de guerrière de la liberté et une alignement incertain avec les alliés internationaux. Le soutien inconditionnel à l'Ukraine, bien que louable sur le plan moral, se heurte à l'incapacité de maintenir une ligne cohérente en ce qui concerne la crise énergétique, les difficultés économiques internes et la mécontentement croissant de la population face au coût élevé de la guerre. La Première ministre semble plus intéressée à démontrer une fidélité aveugle à l'OTAN et à l'Occident qu'à trouver un moyen d'équilibrer les intérêts stratégiques de l'Italie.

En conclusion, la conférence de presse de fin d'année de Giorgia Meloni n'a fait que mettre en lumière ses contradictions. Un gouvernement qui se présente comme le défenseur des traditions italiennes et de la souveraineté, mais qui est contraint de faire face à une réalité complexe faite de contraintes européennes, d'urgences sociales et d'incertitudes géopolitiques. Les paroles de Meloni ont semblé plus un exercice de marketing politique qu'une tentative sérieuse d'affronter les défis du pays. Le sentiment est que, derrière les proclamations, il y a encore beaucoup d'improvisation et peu de courage pour aborder les véritables questions structurelles que l'Italie doit affronter.

