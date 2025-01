Donati € 695,00 a Missione Sorriso VdA Clown Dottori dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Courmayeur Trailers

Con una raccolta fondi che ha visto la partecipazione entusiasta e spontanea di tutti i soci, è stata donata una somma di 695 euro a Missione Sorriso VdA Clown Dottori, un'associazione che porta un sorriso a chi ne ha più bisogno, proprio come il suo nome suggerisce.

Questa donazione ha un valore che va oltre il denaro. È una testimonianza di solidarietà, un segno di vicinanza, di affetto e di riconoscimento che nasce da un legame profondo con una persona speciale, Alberto Lorenzi, Presidente della Courmayeur Trailers recentemente scomparso. Come ha dichiarato Stefania Perego, Presidente Onoraria di Missione Sorriso: "Questa donazione è molto particolare, perché è legata a una persona recentemente scomparsa. Diventa difficile poter definire il senso di un dono così prezioso". Ma le parole che meglio raccontano il significato di questo gesto sono quelle riportate dal sito dell’associazione sportiva: "C'è stato lo spazio e il tempo per fare una sorpresa al nostro super Presidente Albi, consegnandogli il risultato di una raccolta fondi a favore di Missione Sorriso, tutti i soci hanno risposto con una spontaneità e generosità veramente commoventi".

Questa raccolta fondi non è stata solo un atto materiale, ma un modo per stare vicini al cuore di Albi, un uomo che ha sempre sostenuto con il cuore le cause che gli stavano a cuore. E la scelta di Missione Sorriso non è stata casuale: "C’è un fil rouge che lega il presidente a questa associazione", ha proseguito Stefania Perego. "Un legame che va oltre le parole, che si sente nel silenzio, che si esprime attraverso un atto di amore e solidarietà". Quella solidarietà che non si misura solo con i numeri, ma che vive nei piccoli gesti, nei sorrisi donati e nei cuori che si incontrano.

La vicinanza degli amici, dei compagni di avventura, è un sentimento che emerge nei momenti più difficili, e la donazione fatta dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Courmayeur Trailers è un esempio concreto di come un gesto possa parlare più di mille parole. Come afferma Stefania Perego, "Ogni donazione ricevuta è segnale di riconoscimento e in questa particolare circostanza, assume un vero significato di missione".

A nome di Missione Sorriso, Stefania Perego conclude con un sentito "Grazie" per questa dimostrazione di vicinanza. "Ogni contributo è una piccola luce che illumina il cammino di chi ha bisogno di aiuto, e in questo caso, diventa un segno di speranza, di affetto e di gratitudine che trascende la materia, rimanendo impresso nel cuore di chi lo riceve".