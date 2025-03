Nasce ad Aosta "Centre nous", il primo Centro Antidiscriminazioni della nostra regione

La nostra regione un nuovo punto di riferimento per il supporto e la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+: è nato "Centre nous", il primo Centro Antidiscriminazioni della regione. Questo importante progetto è stato ideato da Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda in collaborazione con le Cooperative sociali L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, e ha ottenuto il terzo miglior punteggio a livello nazionale nel bando dell’Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’apertura di centri contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all’identità di genere.

Giulio Gasperini, presidente di Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda e coordinatore del progetto, ha espresso un grande entusiasmo per l’inaugurazione del centro, definendo il progetto come un passo fondamentale per la regione. "La nostra associazione è estremamente orgogliosa di aver contribuito all’apertura di Centre nous. Questo Centro ci permetterà di monitorare e contrastare il fenomeno delle violenze e delle discriminazioni contro la comunità queer in Valle d’Aosta, e di offrire supporto concreto e soluzioni efficaci a chi vive momenti di fragilità e marginalità, spesso vissuti nel silenzio e nella solitudine," ha dichiarato Gasperini. Il Centro, grazie alla collaborazione con Enti pubblici, privati e altre realtà del terzo settore, contribuirà a creare una società più inclusiva e rispettosa delle differenze, impegnandosi per il rispetto dei principi costituzionali di pari dignità e sviluppo della persona.

Annamaria Di Pede, presidente della Cooperativa L’Esprit à l’Envers, ha enfatizzato la necessità di sostenere attivamente chi si batte contro le discriminazioni, in un periodo storico in cui i diritti civili sono messi sotto crescente pressione. "Abbiamo ritenuto fondamentale contribuire alla nascita di Centre nous, un'iniziativa che, oltre ad essere interessante, è soprattutto necessaria. Ci impegneremo affinché la nostra comunità diventi sempre più inclusiva e attenta ai diritti di tutte le persone," ha affermato Di Pede. Anche Riccardo Jacquemod, presidente della Cooperativa La Sorgente, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto, sottolineando l’importanza di offrire supporto a chi fa più fatica e di promuovere una maggiore visibilità delle persone LGBTQIA+.

Centre nous è stato concepito come un luogo sicuro e accogliente, con l’obiettivo di garantire un’adeguata assistenza a tutte le persone che subiscono discriminazioni, violenze o marginalizzazione legate alla propria identità di genere o orientamento sessuale. Il Centro offre un servizio di ascolto e accoglienza, disponibile cinque giorni alla settimana, con l’intervento di un'operatrice coadiuvata da personale volontario che raccoglierà segnalazioni di discriminazioni. In base alla valutazione di ciascun caso, il Centro potrà attivare una serie di altri servizi, tra cui assistenza legale, psicologica, educativa, sanitaria e sociale. Il progetto si avvale della collaborazione di numerosi professionisti e di un’importante rete di partnership con Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Oltre al supporto a livello individuale, Centre nous ha avviato numerose collaborazioni con altre realtà del terzo settore, come Acli Vda, Amnesty International, Cammini di speranza, Intercultura, Aiace Vda e molte altre, per promuovere un lavoro condiviso e multidisciplinare. Queste collaborazioni sono fondamentali per l’integrazione dei servizi offerti dal Centro e per la creazione di una rete di sostegno solida e inclusiva, capace di rispondere ai bisogni della comunità valdostana.

Un ruolo fondamentale in questo progetto è stato svolto anche dal Comune di Aosta, che ha messo gratuitamente a disposizione i locali per la sede del Centro, situata in via Croix Noire 38, Aosta, di fronte alla Biblioteca comunale del Quartiere Dora. "L’amministrazione comunale è orgogliosa di contribuire alla realizzazione di Centre nous, mettendo a disposizione uno spazio che accoglie i diritti civili e sociali. Si tratta di un luogo che promuove la socialità e lavora per sostenere le fragilità, contrastando la solitudine attraverso attività ricreative e supporto concreto," ha dichiarato Clotilde Forcellati, assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità del Comune di Aosta.

Anche il CELVA (Centro Servizi per le Amministrazioni Locali della Valle d’Aosta) ha aderito al progetto come partner, con l’obiettivo di sensibilizzare gli Enti Locali e garantire la massima visibilità alle attività del Centro. Loredana Petey, sindaca di Aymavilles e componente del Consiglio di Amministrazione del CELVA, ha sottolineato l’importanza di avere servizi locali che rispondano ai bisogni specifici delle persone, con un forte impegno verso la promozione dei diritti umani e civili. "Centre nous è un passo fondamentale per una comunità che vuole essere incentrata sul rispetto dei diritti e sul contrasto alle discriminazioni," ha dichiarato Petey.

Il Centro è aperto 5 giorni a settimana, con orari di apertura che permettono alle persone di accedere ai servizi in modo flessibile. Il team di Centre nous è a disposizione per ascoltare, orientare e offrire supporto a chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere. I servizi sono anche accessibili attraverso il sito web del Centro, dove è possibile consultare la Carta dei Servizi, scaricare informazioni utili e contattare il personale attraverso i profili social.

I recapiti del Centro sono i seguenti:

Indirizzo: via Croix Noire 38, Aosta

Telefono: +39 376.2793413

Email: info@centrenous.it

Sito web: www.centrenous.it

Social: Facebook e Instagram @centrenous.vda

Il cellulare è attivo h24, con servizio di segreteria telefonica al di fuori degli orari di apertura, e il Centro è contattabile anche tramite messaggistica sui profili social.

Orari di apertura:

Lunedì: 16:00 - 18:00

Martedì: 10:00 - 12:00

Giovedì: 12:00 - 14:00

Venerdì: 16:00 - 18:00

Sabato: 10:00 - 12:00

Chiuso mercoledì e domenica.

Centre nous rappresenta, quindi, non solo un importante punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ in Valle d’Aosta, ma anche un segno concreto di impegno verso la promozione dei diritti civili, della solidarietà e della giustizia sociale in una regione che sta lavorando per diventare sempre più inclusiva e rispettosa delle differenze.