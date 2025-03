Avis: Festa comunale di Chatillon, un riconoscimento alla solidarietà e al valore della donazione

Sabato 22 marzo 2025, si è svolta la Festa Comunale AVIS di Chatillon, un evento che ha visto la partecipazione di numerose Comunali della Valle d'Aosta presso il Centro Congressi di Saint Vincent. La serata è iniziata con una Santa Messa alle ore 18.00, durante la quale i partecipanti hanno riflettuto sul valore della donazione del sangue come gesto di solidarietà e amore per il prossimo. La celebrazione è stata seguita dalla tradizionale sfilata dei labari, che ha portato l'incontro all'interno del centro congressi del comune di Saint Vincent.

L'evento ha avuto un’importante fase di apertura con l’intervento della Presidente Irma Moro, che ha dato il via alla serata. A seguire, sono intervenuti figure istituzionali di rilievo, tra cui il Sindaco Francesco Favre, il Presidente del CSV Claudio Latino, il Presidente della Regione Renzo Testolin e la Presidente dell'AVIS Regionale Ingrid Bredy. Ciascuno di loro ha sottolineato l’importanza del servizio reso dall'AVIS alla comunità valdostana e l’eccellenza del movimento AVIS che, grazie alla generosità dei donatori, ha raggiunto il primato nazionale dei donatori di sangue.

In particolare, il Presidente della Regione Renzo Testolin ha riconosciuto il valore sociale e sanitario dell'AVIS, ricordando che ogni donazione contribuisce al benessere di tutte le persone, rendendo la Valle d'Aosta un esempio positivo di solidarietà e altruismo. Un messaggio che ha toccato profondamente i partecipanti, spingendo soprattutto i giovani ad unirsi alla grande famiglia dei donatori, un invito che ha trovato ampio supporto da parte di tutti gli intervenuti.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato il ringraziamento speciale rivolto al segretario Angelo Vancheri, che ha saputo coordinare in modo impeccabile l’intero evento, contribuendo a rendere la serata fluida, accogliente e ricca di significato.

L’evento si è concluso con l'augurio di una buona continuazione per il beneficio della comunità valdostana, un augurio che sottolinea quanto il servizio dell'AVIS rappresenti una risorsa fondamentale per il nostro territorio. La donazione del sangue è, infatti, un atto di generosità che va oltre la semplice donazione materiale: è un gesto che salva vite, che unisce le persone e che rafforza il legame tra i membri di una comunità.

In un'epoca in cui il volontariato e la solidarietà sono essenziali, l’AVIS della Valle d'Aosta continua a rappresentare un esempio di come piccoli gesti possano avere un impatto enorme sulla vita degli altri. L’invito a partecipare alla causa del donare sangue resta quindi forte e vivo, con l’auspicio che sempre più giovani si uniscano a questa missione di speranza e di vita.