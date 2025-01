Saldi sotto stress: tra affari da non perdere e rischi da evitare

E' in corso il periodo dei saldi e con esso la tradizionale corsa all’affare. Le strade si affollano, i centri commerciali sono presi d'assalto e le vetrine espongono i tanto attesi sconti che fanno gola a molti. I consumatori si preparano a mettere mano al portafoglio per acquistare ciò che hanno desiderato durante l’anno, ma la frenesia del momento può nascondere insidie difficili da individuare. Tra le promesse di super-offerte e sconti imperdibili, è fondamentale fare attenzione a non cadere nelle trappole del consumismo e, soprattutto, evitare fregature che potrebbero trasformare un acquisto conveniente in una spiacevole sorpresa.

L’associazione Codici, che da sempre tutela i diritti dei consumatori, lancia un importante monito: è fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalla tentazione di comprare a tutti i costi. Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sottolinea l’importanza di prepararsi all’acquisto con consapevolezza. Non basta solo voler approfittare di uno sconto; è necessario sapere quali sono i propri diritti e quali rischi si corrono quando si compra, sia nei negozi fisici che online. Quest’ultima modalità, in particolare, può nascondere insidie maggiori: la mancanza di un contatto diretto con il venditore rende più difficile far valere le proprie ragioni in caso di problemi, come la merce mai consegnata o la truffa di siti di e-commerce falsi.

Un altro consiglio cruciale per evitare di ritrovarsi con il portafoglio vuoto e un sacco di problemi è quello di stabilire un budget prima di uscire a fare acquisti. Senza una cifra limite in mente, la tentazione di acquistare all’impulso è dietro l’angolo, e il rischio di indebitarsi aumenta considerevolmente. In particolare, le opzioni di pagamento dilazionato come il "buy now, pay later", molto in voga, possono sembrare vantaggiose, ma nascondono spesso commissioni e tassi di interesse nascosti che scattano in caso di ritardi nei pagamenti. Quando si attivano più finanziamenti di questo tipo, si finisce per trovarsi in una spirale di debiti che, se non gestita correttamente, può sfociare in sovraindebitamento.

Oltre alla gestione del budget, un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione riguarda la comparazione dei prezzi. Prima di acquistare, è sempre bene verificare se il prezzo scontato sia davvero vantaggioso rispetto al prezzo di partenza, facendo attenzione che i negozi fisici espongano chiaramente il prezzo originale e quello scontato, insieme alla percentuale di sconto applicata. Questo può sembrare una formalità, ma spesso alcuni negozi nascondono aumenti nei prezzi precedenti al periodo dei saldi per rendere gli sconti meno significativi di quanto appaiano a prima vista. Inoltre, è utile chiedere informazioni sui tempi per il cambio o la restituzione del prodotto. Se un articolo risulta difettoso, la riparazione o la sostituzione sono diritti che ogni consumatore deve poter esercitare senza difficoltà.

Non meno importante è la consapevolezza che, soprattutto in questo periodo di forte domanda, alcune truffe possono manifestarsi anche in modi più subdoli. In particolare, i truffatori online sono molto attivi durante i saldi, sfruttando l'euforia degli acquisti e la fretta dei consumatori. Le truffe più comuni riguardano siti web falsi che promettono prodotti a prezzi stracciati, ma una volta effettuato il pagamento, il prodotto non arriva mai. Pertanto, è sempre meglio fare acquisti su siti affidabili, controllando che abbiano certificazioni di sicurezza e feedback positivi da parte di altri acquirenti.

Infine, è bene ricordare che, in caso di problemi con gli acquisti, i consumatori hanno il diritto di chiedere assistenza. L’associazione Codici è sempre pronta a intervenire per aiutare chi si trova in difficoltà, sia in negozio che online, e fornisce supporto per risolvere le problematiche legate agli acquisti. La tutela dei consumatori non deve essere un’opzione, ma un diritto garantito, e in questo periodo di saldi è fondamentale che tutti i cittadini siano informati su come proteggere i propri interessi economici.

I saldi possono rappresentare una grande occasione per fare acquisti vantaggiosi, ma solo se si procede con cautela. Mantenere il controllo delle proprie finanze, fare attenzione alle offerte troppo allettanti e verificare sempre l’affidabilità dei negozi è il modo migliore per evitare fregature e godersi la stagione degli sconti senza sorprese sgradevoli.