Saison Culturelle Spectacle 2024/2025: Due Appuntamenti Imperdibili al Teatro Splendor di Aosta

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2024/2025, l’Assessorato Beni e attività culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta propone due eventi straordinari che segneranno l’inizio del nuovo anno. Giovedì 9 gennaio 2025 e venerdì 10 gennaio 2025, il Teatro Splendor di Aosta ospiterà due spettacoli imperdibili: il concerto "Le Cri de l’Âme" e lo spettacolo teatrale "Racconti disumani", entrambi in programma alle ore 20.30.

Il 9 gennaio, il Teatro Splendor apre le sue porte a un evento musicale di rara intensità. "Le Cri de l’Âme" è un progetto che fonde memoria storica, musica contemporanea e una formazione musicale innovativa. Ideato dal chitarrista Gilbert Impérial, in collaborazione con l'Arcova Vocal Ensemble diretto da Caroline Voyat, il concerto esplora le vicende della Resistenza, con un focus particolare sulla Valle d’Aosta. L’opera unisce tre compositori di altissimo livello: Lorenzo Donati, Nikos Betti e Corrado Margutti, che hanno creato una serie di brani per coro e chitarra solista. La serata include una composizione di Donati dedicata a Émile Chanoux, figura simbolo della Resistenza valdostana, una musicazione di "Alle fronde dei salici" di Quasimodo da parte di Betti, e il racconto musicale della tragica storia del partigiano Martino Dublanc, attraverso il poeta valdostano Orfeo Cout. La performance culmina con l’esecuzione dell'Oratorio laico "Rivers" di Corrado Margutti, che affronta temi universali come la migrazione, la pluralità e la costruzione dell’identità attraverso la diversità. "Le Cri de l’Âme" è un viaggio emotivo e riflessivo che invita il pubblico a confrontarsi con le storie di coraggio, resistenza e speranza.

Il 10 gennaio, Giorgio Pasotti, diretto da Alessandro Gassmann, porterà in scena "Racconti disumani", uno spettacolo teatrale tratto da due celebri opere di Franz Kafka: "Una relazione per un’Accademia" e "La tana". Il primo racconto narra la storia di una scimmia che, adattandosi al sistema umano, cerca una libertà illusoria, mentre "La tana" esplora la disperata ricerca di sicurezza di una creatura metà roditore e metà architetto, che costruisce un rifugio labirintico per proteggersi da minacce invisibili. L’adattamento teatrale, scritto da Emanuele Maria Basso, traduce le complesse riflessioni kafkiane in un linguaggio teatrale innovativo, arricchito da suggestive videografie di Marco Schiavoni, musiche originali di Pivio e Aldo De Scalzi, scenografie curate da Alessandro Gassmann, e costumi di Mariano Tufano. L’opera esplora temi profondi come l’identità, la libertà e le contraddizioni dell’esistenza umana, portando il pubblico a riflettere sulla nostra condizione nella società contemporanea.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono già in vendita online sul sito Webtic e presso il punto vendita della Saison Culturelle (MAR Piazza Roncas, 12 – AOSTA), con orario dal lunedì al sabato dalle 13:30 alle 18:30. Non perdere l’opportunità di vivere due serate uniche, tra musica e teatro, che promettono di lasciare un segno profondo nella tua memoria.

Biglietti:

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti TUTTOTEATRO e SIPARIO

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono ancora in vendita on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.<wbr></wbr>htm#/home?action=loadLocal&<wbr></wbr>localId=5406 e presso il punto vendita della Saison culturelle (MAR Piazza Roncas, 12 – AOSTA Tel : +39 0165 32 778) secondo il seguente orario: da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30 - chiuso la domenica e i giorni festivi.

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.