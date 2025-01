Al Circolo della Stampa curare e curarsi oggi, il futuro della salute tra prevenzione e innovazione

L'incontro, dal titolo "Curare e curarsi oggi", si propone di affrontare una tematica di grande rilevanza sociale e sanitaria: il diritto alla salute e la sua attuazione nel quotidiano, un diritto fondamentale della persona, garantito dalla Costituzione italiana all'articolo 32. Il tema sarà esplorato in maniera approfondita, considerando non solo l'aspetto medico, ma anche quello sociale e comunitario, con uno sguardo proattivo e preventivo.

La serata vedrà la partecipazione di Giulio Doveri e Roberto Rosset, due professionisti di alto calibro nel campo medico-scientifico, entrambi con un solido background accademico e un'esperienza consolidata sul territorio valdostano. Giulio Doveri, specializzato in Endocrinologia e Medicina Interna, con un Master in Direzione Strutture Sanitarie, ha ricoperto ruoli di responsabilità in ospedali e strutture sanitarie sia in Bergamasca che in Valle d'Aosta. Attualmente, dal dicembre 2024, è libero professionista, continuando a fornire consulenze in Endocrinologia, Diabetologia e Medicina Interna. Con una lunga carriera accademica e clinica, il dottor Doveri si distingue per un approccio innovativo e orientato alla prevenzione, unendo la competenza tecnica a una visione globale della medicina.

Roberto Rosset, invece, è specializzato in Clinica Pediatrica e ha un Master in Organizzazione e Gestione Sanitaria. Già dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL Valle d'Aosta e Direttore di Strutture territoriali, Rosset ha avuto un ruolo cruciale nel miglioramento dei servizi sanitari sul territorio, soprattutto nell’ambito della medicina preventiva e territoriale. Dal 2012, presiede l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta, svolgendo un ruolo fondamentale nel miglioramento delle politiche sanitarie locali. La sua carriera si è contraddistinta per un forte impegno anche in ambito amministrativo e politico, con una visione innovativa e inclusiva del sistema sanitario. La sinergia tra i due professionisti, diversi ma complementari nelle loro specializzazioni, si rivelerà cruciale per un dibattito che promette di stimolare riflessioni e soluzioni concrete.

L'evento, che prevede anche delle proiezioni, sarà l'occasione per un confronto approfondito sullo stato dell'arte delle politiche sanitarie locali e nazionali. Si discuterà di come il diritto alla salute possa essere garantito e come il sistema sanitario possa evolversi per rispondere alle sfide del presente, dal punto di vista della medicina preventiva, dell’organizzazione sanitaria e della gestione delle risorse. Un tema che assume un'importanza ancora maggiore in un contesto sociale sempre più attento al benessere individuale e collettivo.

In questa cornice, Mariagrazia Vacchina, Presidente del Circolo Valdostano della Stampa, si distingue come promotrice di iniziative che uniscono il mondo della comunicazione con quello della sanità, mirando a sensibilizzare la comunità su temi di grande rilevanza. La serata conviviale rappresenta un momento di confronto che unisce il mondo dell'informazione e della medicina, creando un’opportunità di aggiornamento, ma anche di dialogo e collaborazione tra i professionisti del settore e la cittadinanza.

L'invito è esteso a tutti gli interessati, e le prenotazioni possono essere effettuate contattando la segretaria del Circolo, Margherita Garzino (335.5416466), o la Presidente Mariagrazia Vacchina (335.7070016). Un'opportunità unica per approfondire uno dei temi più urgenti e fondamentali per la nostra società, attraverso il contributo di esperti di grande valore come il dr. Giulio Doveri e il dr. Roberto Rosset.