Festività in sicurezza: I consigli dei carabinieri per evitare rischi con i botti

In questi giorni, i Carabinieri lanciano la loro consueta campagna di sensibilizzazione, rivolgendosi soprattutto ai più giovani, ma anche a tutti coloro che decidono di partecipare alla celebrazione dell'ultimo dell'anno con il suono e i colori dei fuochi artificiali. Un messaggio che si fa sempre più urgente, considerando la frequenza con cui si verificano infortuni dovuti a un uso incauto di questi dispositivi esplosivi.

Le conseguenze di un impiego scorretto di fuochi d’artificio, anche se legali, possono essere devastanti. Lesioni gravissime, come ustioni su viso e mani, danni irreversibili alla vista, e traumi a occhi e udito sono solo alcuni degli incidenti che ogni anno si registrano. Se a questi si aggiungono i botti illegali, la situazione diventa ancora più preoccupante. Questi ultimi sono costruiti con miscele esplosive particolarmente potenti, in grado di causare danni estremamente gravi, talvolta compromettendo arti, udito e vista. L'involucro in plastica di molti di questi dispositivi, che spesso non è rilevabile ai raggi X, aumenta ulteriormente i rischi, favorendo la frammentazione in schegge invisibili ma letali.

L'uso di petardi e fuochi d'artificio illegali, che provengono spesso da mercati esteri e sono venduti senza alcun tipo di controllo, è una delle cause principali degli incidenti più gravi. Questi articoli, venduti a prezzi bassissimi e senza etichettatura, sono estremamente pericolosi: non di rado esplodono in anticipo o, peggio ancora, senza che si produca alcun effetto apparente prima di un'esplosione incontrollata. La frenesia del momento, spesso unita alla leggerezza o alla sottovalutazione dei rischi, può trasformare una serata di festa in una tragedia.

I Carabinieri, dunque, offrono alcuni semplici ma fondamentali consigli per evitare che queste tradizioni finiscano in incidenti. Il primo e più importante è quello di acquistare solo fuochi d'artificio legali, riconoscibili grazie all'etichetta che riporta tutte le informazioni necessarie: il numero del decreto ministeriale che ne autorizza la vendita, la ditta produttrice, la categoria di appartenenza e le modalità d’uso. Inoltre, è fondamentale utilizzare questi articoli esclusivamente all'aperto, facendo attenzione a non accenderli vicino ad altre persone, ad altri fuochi o a oggetti facilmente infiammabili.

Un altro consiglio fondamentale riguarda il non raccogliere mai fuochi d'artificio inesplosi o apparentemente integri: anche il minimo spostamento, sfregamento o urto può causare un’esplosione improvvisa, con conseguenze drammatiche. La prudenza deve essere la priorità assoluta, e la responsabilità non riguarda solo chi accende i fuochi, ma anche tutti coloro che si trovano nei paraggi.

Ogni anno, le forze dell'ordine ribadiscono il loro invito alla prudenza, consapevoli che, nonostante gli sforzi di sensibilizzazione, troppi incidenti continuano a verificarsi. La tradizione dei fuochi d'artificio non deve compromettere la sicurezza e il benessere di nessuno. È fondamentale agire con consapevolezza, evitando di mettere in pericolo sé stessi e gli altri. La festa può essere celebrata in modo sicuro, senza incorrere in rischi inutili.