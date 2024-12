Scopri la magia del Parco Mont Avic: Apertura speciale del Centro Visita durante le festività

Durante le festività natalizie, il Centro visitatori del Parco Naturale Mont Avic di Champorcher, situato in località Château, offre ai turisti l’opportunità di esplorare e conoscere meglio il territorio dal 27 al 31 dicembre 2024 e dal 2 al 5 gennaio 2025, con orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’associazione “Una Finestra sul Parco”, composta da cinque giovani donne della zona, vi accoglierà per fornirvi tutte le informazioni necessarie a percorrere in sicurezza i sentieri del Parco, sempre nel rispetto dell’ambiente circostante.

Durante la visita, potrete accedere alla sezione espositiva del Centro, dove sono descritti gli aspetti geologici, morfologici e biologici degli ambienti di alta quota. Al primo piano, troverete approfondimenti sul vallone di Dondena, con una serie di immagini fotografiche, reperti, modelli dinamici e un plastico che illustra le caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, arricchito da proiezioni di carte tematiche.

Il Centro è anche un punto di partenza ideale per scoprire la vegetazione, la flora e la fauna del Parco, tra cui molti predatori, con curiosità che affascineranno grandi e piccoli. Fermarsi al Centro visita può essere un’ottima introduzione per una escursione nella natura, che sia a piedi, con le ciaspole o praticando sci alpinismo.

Si consiglia di seguire sempre i sentieri prestabiliti, consultabili sul sito del Parco, per garantire la tutela della fauna selvatica. Prima di intraprendere l’escursione, è fondamentale informarsi sulle previsioni meteo e sul bollettino neve/valanghe, disponibili quotidianamente presso il Centro funzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.