Ponte Saint Martin: Una giornata di festa per gli Anziani

Il Natale è un periodo speciale, dove la comunità si unisce, condividendo momenti di gioia e di calore umano. Un esempio perfetto di questo spirito è l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin, che domenica 22 dicembre ha dedicato una giornata di festa agli anziani del paese. L’evento, che ha avuto luogo presso la Maison du Boulodrome, ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tutte accorse per celebrare insieme il valore della comunità e dell'inclusione.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’associazione Amici3 e l’associazione Insieme OdV, ha regalato una giornata indimenticabile ai partecipanti, che si sono riuniti per un pranzo conviviale, seguito da una lotteria e un pomeriggio danzante. Un’atmosfera di gioia e serenità ha riempito la sala, dove non sono mancati momenti di allegria e convivialità.

Un momento particolarmente toccante è stato il riconoscimento delle persone più longeve della sala, premiate con affetto e gratitudine per il loro lungo cammino di vita. I premi sono stati assegnati a Tullo Domenico, nato nel 1938, e Charles Aurora, nata nel 1929, che con la loro presenza hanno arricchito l’evento, testimoniando la forza della tradizione e della memoria storica della comunità.

Linda Brunazzo che ha raggiunto 101 anni

Il Sindaco e l’Assessore agli Anziani, Martine Peretto, hanno inoltre voluto rendere omaggio alle due donne più longeve di Pont-Saint-Martin, Soudaz Ada Maria, che ha compiuto 103 anni, e Brunazzo Linda, che ha raggiunto i 101 anni. Un mazzo di fiori è stato loro consegnato con affetto e gratitudine, segno di un riconoscimento che va oltre i numeri, ma che celebra la vita, l’esperienza e il contributo che queste donne hanno dato alla comunità nel corso degli anni.

Questa giornata di festa non è solo un’occasione di svago, ma anche un importante momento di riflessione sul valore degli anziani, che rappresentano un patrimonio insostituibile di saggezza e storia. Il Natale, infatti, è il periodo perfetto per riscoprire il senso della solidarietà e della condivisione, e iniziative come questa sono una dimostrazione concreta di come la comunità possa essere davvero unita, facendo sentire ogni persona importante, indipendentemente dall’età.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa bella iniziativa, che ha portato gioia e un sorriso sui volti degli anziani di Pont-Saint-Martin, facendo di questa giornata una vera e propria festa del cuore.