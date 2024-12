La Thuile e La Rosière gemelle per lo sviluppo dello sci ed il territorio

Il 4 gennaio 2024 sarà una data speciale per La Thuile e La Rosière, che festeggeranno il 40° anniversario dell’apertura del collegamento internazionale tra Italia e Francia, unendo le due località sotto l’insegna dello sci senza confini. Questo importante traguardo ha dato vita all’Espace San Bernardo, un comprensorio sciistico tra i più grandi d’Italia, che vanta 152 km di piste e 38 impianti di risalita, distribuiti sui due versanti italiano e francese, fruibili con un unico skipass.

L’anniversario segna l’inizio di un processo di sviluppo che ha portato La Thuile a diventare una delle mete sciistiche più ambite delle Alpi, favorendo non solo la crescita economica della località valdostana, ma anche una profonda cooperazione internazionale. Il collegamento ha rappresentato un passo importante nella creazione di un unico sistema sciistico, che ha saputo attrarre visitatori da tutto il mondo, grazie alla sua vastità e alla qualità delle infrastrutture.

Per celebrare questo momento storico, il logo dell’Espace San Bernardo è stato personalizzato, con un richiamo simbolico ai 40 anni di attività, a testimonianza di un lungo percorso di crescita e di successi. La giornata del 4 gennaio si arricchirà di un evento dedicato a tutti gli appassionati di sci che usufruiscono di questo straordinario comprensorio, con un aperitivo in musica al Colle del Piccolo San Bernardo, un luogo che da sempre rappresenta un punto di incontro tra le due nazioni. L’evento, organizzato in collaborazione tra Funivie Piccolo San Bernardo e la società DSR, sarà un’occasione per festeggiare questa unione e per assaporare i prodotti tipici della Valle d’Aosta e della Savoia, unendo i sapori e le tradizioni delle due terre.

La festa inizierà alle 11:30 e proseguirà fino alle 14, con un’atmosfera di festa e condivisione. Il Colle del Piccolo San Bernardo, che segna il confine tra i due paesi, è stato scelto come simbolo di unione e di scambio interculturale, rendendo l’anniversario non solo una ricorrenza, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra le due realtà, che attraverso questo collegamento hanno saputo superare le barriere geografiche e creare una vera e propria comunità internazionale.

L a giornata proseguirà con un après ski in Piazzetta Funivie a partire dalle 16:30, per coinvolgere tutta la comunità di La Thuile in questa importante celebrazione. La manifestazione al Colle del Piccolo San Bernardo si terrà solo in caso di bel tempo, e l’accesso sarà possibile solo con gli sci per i medi sciatori. Indipendentemente dalle condizioni meteo, l’après ski si svolgerà come previsto, offrendo a tutti l’opportunità di continuare a festeggiare questa pietra miliare nella storia dello sci internazionale.

Questa celebrazione non rappresenta solo un compleanno per il comprensorio, ma un’opportunità per ricordare quanto il legame tra le due nazioni, attraverso lo sport e la cultura, possa contribuire alla crescita e alla prosperità delle comunità locali. Il 40° anniversario del collegamento internazionale Espace San Bernardo è una testimonianza della forza di questa cooperazione, che continua a valorizzare le tradizioni e a rafforzare i legami tra Italia e Francia.