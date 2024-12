"Collegamento Brusson-Gressoney: Caveri conferma la volontà di finanziamento nonostante il posticipo dei lavori

Il Consigliere Dennis Brunod ha evidenziato la definanziamento del progetto, per il quale erano stati stanziati circa 3 milioni di euro provenienti dal Fondo della Montagna, a causa dello slittamento dei lavori oltre i termini di ammissibilità della spesa fissati al 31 agosto 2026. "Vorremmo sapere quali sono state le problematiche che hanno determinato lo slittamento del termine dei lavori e quando si è appreso del posticipo", ha dichiarato Brunod. Il Consigliere ha inoltre chiesto chiarimenti in merito alla sufficienza delle risorse stanziate per gli altri progetti finanziati con il Fosmit 2023, nonché alle tempistiche e alle risorse previste per completare il collegamento tra i due comuni.

L'Assessore alle politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, ha risposto spiegando che, inizialmente, il Comune di Gressoney-Saint-Jean aveva previsto come termine di conclusione del progetto il mese di agosto 2026. Tuttavia, a seguito dell’elaborazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, è stata richiesta una proroga al 31 agosto 2029. "La complessità dell’iter autorizzativo, necessario prima della cantierizzazione dell’opera, ha fatto posticipare l'inizio dei lavori all’estate 2027, con conclusione prevista per l'estate/autunno 2028", ha precisato Caveri. Inoltre, è stato aggiunto che i tempi di collaudo tecnico-amministrativo richiederanno almeno 180 giorni, rendendo incompatibile la scadenza fissata dal decreto Fosmit 2023. L'Assessore ha però rassicurato che gli stanziamenti rimodulati sarebbero sufficienti per altri progetti, come la riqualificazione della Capanna Carrel a Valtournenche, la valorizzazione di percorsi escursionistici e culturali, e altri interventi sul territorio. "La Giunta regionale è comunque intenzionata a finanziare il collegamento, utilizzando fondi europei, statali o regionali, che saranno individuati al più presto", ha aggiunto.

Il Consigliere Brunod ha apprezzato la volontà del Governo regionale di realizzare il collegamento, sottolineando le potenzialità turistiche e agricole che l'opera potrebbe portare al territorio. "Ci saremmo aspettati però indicazioni più precise e aggiornate sui canali di finanziamento e sulle tempistiche per l’avvio e la realizzazione totale del progetto", ha concluso Brunod, esprimendo una certa preoccupazione riguardo alla mancanza di dettagli concreti sul reperimento delle risorse e sull’effettiva conclusione del percorso.