Servizio civile regionale “Due mesi in positivo” – Anno 2025

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che è stata promossa la nuova edizione del Servizio civile regionale “Due mesi in positivo”, che si svolgerà nel periodo 1° luglio - 29 agosto 2025.

Grazie ai 18 progetti presentati da parte degli Enti ed Associazioni accreditati all’Albo regionale del servizio civile, vengono messi a disposizione dei giovani volontari 66 posti di cui 4 riservati a giovani con disabilità o in situazione di disagio.

Il servizio civile è riservato ai giovani di età compresa tra i 16 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, e i 19 anni.

L’iniziativa rappresenta per i giovani un’occasione per vivere un’esperienza formativa di impegno sociale molto arricchente, in quanto permette di entrare in contatto con realtà del territorio interessanti e stimolanti, ed allo stesso tempo offre loro l’opportunità di acquisire conoscenze sul mondo del lavoro.

Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 18 maggio 2025, l’apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale (https://forms.gle/E6mPmV1Eeq7oVnLy9) oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).

I 18 progetti approvati sono i seguenti:

N° PROGETTI ENTE TITOLARE DEL PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO Numero posti non riservati Numero posti riservati 1 COMUNE DI COURMAYEUR NEL DUBBIO, VAI IN BIBLIOTECA! 1 0 2 COMUNE DI LA SALLE POLO CULTURALE & BIBLIOTECA 1 0 3 COMUNE DI SAINT-NICOLAS BIBLIO… PRONTI, VIA! 2 0 4 COMUNE DI OYACE VIVI OYACE 1 0 5 COMUNE DI VALTOURNENCHE TURISMO & TERRITORIO 1 0 6 UNITE’ DE COMMUNES MONT-ROSE PROVA! EDIZIONE 2025 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI 7 0 7 REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI ESTATE ALLE POLITICHE GIOVANILI 1 0 8 ISTITUZIONE SCOLASTICA ITPR CORRADO GEX AOSTA SCUOLA, BENE COMUNE 2 0 9 ISTITUZIONE SCOLASTICA MARIA IDA VIGLINO BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA - VARINEY E VILLENEUVE 1 0 10 AIACE VDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI DELLA VALLE D’AOSTA CINEMA ON THE ROAD - AIACE A MACCHIA D’OLIO 2025 1 0 11 COMITATO SPAZIO PER CRESCERE ÉTÉ AU VILLAGE 2025 4 0 12 FATTORIA DEL CUORE ASD NON SOLO CAVALLI…5.0 6 1 13 FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN VIAGGIO NELL’AGRICOLTURA DI OLLIGNAN 2 2 14 SOLAL - ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSIGENO. IL RESPIRO DELLE MONTAGNE 1 1 15 INDACO SCS UN’ESPERIENZA A CONTATTO CON LA DISABILITA’ 2 0 16 METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2025 3 0 17 LA LIBELLULA SCS ADELPHI 22 0 18 LA PETITE FERME DU BONHEUR APS MA…CHE ESTATE! L’ESTATE PER TUTTI… 4 0 TOTALE POSTI 66 DI CUI: 62 4

Riepilogo numero progetti per tipologia di Ente:

TIPOLOGIA ENTE N. ENTI N. POSTI NON RISERVATI N. POSTI RISERVATI Amministrazione regionale e Istituzioni scolastiche 3 4 0 Enti locali/Comuni 6 13 0 Fondazioni/Cooperative sociali 3 29 2 Associazioni del Terzo settore 3 14 1 Altri Enti no-profit 2 2 1 POSTI TOTALI 66 di cui 62 4

Il provvedimento dirigenziale, la brochure e le schede dei singoli progetti sono visionabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo serviziocivile@regione.vda.it e/o rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti:

- Enrico Vettorato 0165/275854 e.vettorato@regione.vda.it

- Elena Pesa 0165/275855 e.pesa@regione.vda.it

BROCHURE DELL’INIZIATIVA