Stanziati 24 milioni di euro per manutenzione strade valdostane

L'intervento, che sarà realizzato tramite tre accordi quadro, si inserisce all'interno di un programma più ampio di manutenzione della rete viaria regionale, che si estende per circa 500 km, attraversata da 50 gallerie e oltre 300 ponti e viadotti.

Questo programma di lavori, che mira al miglioramento delle condizioni delle infrastrutture stradali regionali, è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la fruibilità della rete viaria, soprattutto considerando il traffico e le specifiche esigenze legate alla geografia montuosa della regione. La manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, infatti, non è solo un'operazione di rinnovamento delle superfici stradali, ma un intervento essenziale per mantenere il livello di sicurezza necessario per la circolazione dei veicoli, in particolare nei tratti più soggetti a usura e danneggiamenti.

L'Assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, ha sottolineato l'importanza di questo investimento, evidenziando come la spesa per la manutenzione delle pavimentazioni sia stata significativamente aumentata rispetto al passato. "La spesa di investimento per la manutenzione del piano viabile – ha dichiarato Sapinet – è stata significativamente incrementata, passando da 14,4 milioni complessivi per il triennio 2023/2025 a 24 milioni per il triennio 2026/2028". Questo incremento testimonia l'attenzione del Governo regionale verso il miglioramento delle infrastrutture viarie e la sicurezza della rete stradale.

Sapinet ha anche spiegato che i lavori inizieranno nel mese di aprile, con un focus particolare sulle strade regionali interessate dal passaggio del Giro d'Italia, che si terrà il prossimo 30 maggio. "Saranno avviati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni lungo le strade regionali interessate dal passaggio del Giro d'Italia – ha aggiunto l'Assessore – per poi proseguire con gli interventi sulle diverse viabilità di competenza regionale cercando di contenere i possibili disagi". Questo piano d'interventi, che sarà attuato in modo progressivo, mira a ridurre al minimo i disagi per gli utenti delle strade, garantendo al contempo la sicurezza e la qualità della rete viaria.

Il provvedimento, che si inserisce in un contesto di programmazione a lungo termine, risponde all'esigenza di rendere più sicura e funzionale la rete stradale regionale, in un periodo in cui la sicurezza stradale è una delle priorità principali dell'Amministrazione. Con il costante impegno per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture, il Governo regionale intende non solo preservare la qualità delle strade, ma anche rispondere alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti, soprattutto in un territorio montano come quello della Valle d'Aosta, dove le condizioni stradali possono influire notevolmente sulla vita quotidiana.

L'approvazione di questo piano di lavori di manutenzione straordinaria rappresenta quindi un passo fondamentale per la sicurezza e la funzionalità della rete viaria della Valle d'Aosta, un intervento che, pur comportando inevitabili disagi durante l'esecuzione dei lavori, porterà a un miglioramento significativo delle condizioni di circolazione a lungo termine.