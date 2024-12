L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che è stata siglata una convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, “al fine - come sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - di valorizzare l’offerta espositiva regionale, inserendo la stessa in un contesto allargato di promozione a livello nazionale”.

La Convenzione prevede che la FIAF si impegni a promuovere le singole mostre fotografiche organizzate dalla Regione attraverso la pubblicazione sui suoi social media e newsletter e che gli iscritti FIAF abbiamo un ingresso agevolato presso le sedi espositive regionali e presso il Castello Gamba di Châtillon in occasione di mostre fotografiche.

Al momento ricordiamo che sono aperte le seguenti mostre fotografiche:

Ad oggi la FIAF annovera circa 5.500 associati e 550 fotoclub affiliati e raggiunge, con i propri mezzi informativi e, in particolare, con la propria newsletter, oltre 40.000 utenti che nutrono interesse per il mondo della fotografia.