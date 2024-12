Nasce l’App AINEVA per la consultazione dei bollettini valanghe dell’intero arco alpino

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha comunicato l'uscita della nuova applicazione, messa a punto dall’Associazione delle Regioni e Province autonome dell’arco alpino italiano (AINEVA), che permette una facile e immediata consultazione dei bollettini valanghe emessi per tutto l’arco alpino.

AINEVA è un’associazione che unisce le Regioni e le Province autonome italiane situate nelle aree alpine, con l’obiettivo di coordinare le attività degli Enti aderenti in tema di prevenzione e informazione riguardo al pericolo di valanghe e neve. La Regione autonoma Valle d'Aosta, ad esempio, partecipa attivamente a questa iniziativa tramite l’Ufficio neve e valanghe, un servizio che fornisce supporto ai professionisti del settore e agli appassionati della montagna.

La nuova App si inserisce in un percorso di innovazione e miglioramento che AINEVA ha avviato negli ultimi anni. Dopo il rinnovo del sito web, che ora offre un bollettino unificato e multilingue per tutte le regioni, è arrivata questa applicazione pensata per facilitare l'accesso quotidiano alle informazioni cruciali sulla stabilità del manto nevoso. L’App è un prodotto pensato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti: dai professionisti della montagna agli appassionati delle attività outdoor.

Il bollettino valanghe è uno strumento indispensabile per la sicurezza, poiché fornisce dettagli accurati e tempestivi sul grado di pericolo delle valanghe in specifiche zone. È redatto dalle Regioni e descrive il rischio valanghe suddiviso per territorio e, talvolta, anche per altitudine. Le informazioni sono essenziali per pianificare in modo sicuro escursioni e attività in montagna, adottando le necessarie precauzioni. Ogni giorno viene emessa una previsione per il giorno successivo, che include non solo il rischio di valanghe ma anche la tipologia di pericolo, con l'indicazione dei problemi valanghivi più significativi per ogni zona.

L'App è dotata di una cartografia interattiva che consente di visualizzare facilmente i gradi di pericolo in base all’area geografica selezionata. Con un semplice clic sulla mappa, gli utenti possono accedere a informazioni dettagliate sulle condizioni della neve, i pendii più critici e le quote più rischiose, oltre a una descrizione sintetica ma chiara delle problematiche legate alla neve e alle valanghe. Questo consente a chi si trova in montagna, o ha in programma di farlo, di prendere decisioni più informate e ridurre il rischio di incidenti.

L’applicazione è gratuita e disponibile per il download sugli Store ufficiali di Android e iOS, il che la rende facilmente accessibile a un ampio pubblico. È un ulteriore passo avanti nella diffusione della cultura della sicurezza in montagna, in un contesto in cui le condizioni meteo e ambientali possono cambiare rapidamente, aumentando i pericoli per escursionisti e appassionati di sport invernali.

La disponibilità della App su piattaforme iOS e Android, a cui si può accedere facilmente tramite Google Play e iTunes, è un segno dell’attenzione di AINEVA verso la tecnologia e la praticità, con l’intento di rendere la consultazione dei bollettini valanghe un’attività semplice, rapida e sempre accessibile. Si tratta di un utile strumento non solo per chi già ha esperienza in montagna, ma anche per chi desidera intraprendere nuove avventure, sempre con un occhio attento alla sicurezza.

Questa iniziativa conferma l'importanza del lavoro di coordinamento tra le diverse Regioni alpine italiane, che uniscono le forze per promuovere la sicurezza e la prevenzione in un settore delicato e fondamentale come quello della neve e delle valanghe. In futuro, ci si augura che la tecnologia continui a supportare la diffusione di informazioni cruciali e che, grazie a soluzioni sempre più moderne e accessibili, la sicurezza in montagna possa essere garantita a un numero sempre maggiore di persone.

L’App è disponibile e scaricabile sugli Store ufficiali Android e iOS ai seguenti link:

per smartphone e tablet Android sul canale Google Play

per smartphone e tablet Apple sul canale iTunes Apple