Presentata l'attività 2024 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, il Vicepresidente Aurelio Marguerettaz e i Consiglieri Segretari Corrado Jordan e Luca Distort.

«Il 2024 segna l’ultimo anno completo della XVI Legislatura del Consiglio Valle - ha detto il Presidente Bertin -. Sono stati quattro anni di Legislatura intensa, iniziati sotto l’ombra della pandemia da Covid-19 e proseguiti con eventi che hanno messo alla prova la nostra capacità di rispondere alle emergenze: dalla guerra alle porte dell'Unione europea, al cambio di governo regionale, fino all’alluvione che ha colpito quest'anno duramente i territori di Cogne e Breuil-Cervinia. È bene ricordare che la nostra autonomia non si esercita in isolamento ma deve saper dialogare con il mondo. Tenendo sempre a mente la frase di Chanoux che sovrasta l'aula consiliare, in particolare le due ultime parole "vérité et avenir". La politica e le istituzioni devono saper dire la verità, evitando facili populismi e guardare al futuro, avere e proporre una prospettiva. Saremo così in grado di affrontare nuove sfide e garantire un futuro sostenibile, durable, alla nostra autonomia.»

L'attività in sintesi

L'Assemblea si è riunita 21 volte, per un totale di 91 sedute ordinarie, 1 europea e 1304 atti trattati.

Sono stati approvati 31 atti normativi, di cui 26 sono di iniziativa della Giunta regionale, 2 di iniziativa dei Consiglieri, 2 risultanti dal coordinamento tra un disegno di legge e una proposta di legge e 1 proposta di legge statale.

Gli atti normativi e di pianificazione intervengono su settori strategici come le politiche del lavoro, la formazione professionale, l’energia, l’istruzione, l’agricoltura, il territorio, l'inclusione sociale. Una Valle più sostenibile, inclusiva e che non lascia indietro nessuno sono stati temi al centro delle attenzioni del Consiglio.

Sono stati trattati 837 atti ispettivi, di cui 69 question time, 342 interrogazioni e 426 interpellanze.

Sono stati 314 gli atti di indirizzo discussi, di cui 94 mozioni, 20 risoluzioni e 200 ordini del giorno. Ne sono stati approvati 38 dall'Aula consiliare.

Le cinque Commissioni consiliari si sono riunite 130 volte; 496 i soggetti sentiti in audizione, confermandosi come il luogo del dibattito e del confronto tra politica e società.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito 25 volte approvando 113 deliberazioni.

Sono stati organizzati, sostenuti e patrocinati 78 eventi, che hanno coinvolto tutto il territorio regionale.

Il 2024 è stato un anno denso di eventi significativi e di importanti ricorrenze. Si ricordano, tra gli altri, i tanti appuntamenti che hanno contraddistinto la Valle d'Aosta Capitale del dono nel 2024, ma anche il continuo sostegno al volontariato che, attraverso la solidarietà, arricchisce la nostra comunità. Si evidenzia anche la promozione della francofonia attraverso le giovani generazioni, garantendo ai giovani la possibilità di aprirsi al mondo e al contempo di maturare una coscienza civica grazie alle varie simulazioni parlamentari. La Valle d'Aosta ha anche festeggiato San Bernardo, nell'ambito del centenario della sua proclamazione a patrono degli alpinisti e degli abitanti delle Alpi.

Con l'Osservatorio antimafia si è cercato di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni della criminalità organizzata, sulla prevenzione della corruzione, sulla promozione di reti di legalità, attraverso momenti di formazione e di sensibilizzazione della comunità.

Il percorso di modernizzazione del Consiglio, in particolare rispetto alla qualità della normazione resta un obiettivo importante. Dopo l'istituzione del Comitato Paritetico di controllo e di valutazione quest'anno si è voluto creare un tavolo di lavoro comune tra il Consiglio e Giunta che potrà rappresentare un ulteriore passo verso l'obiettivo.

Il Rapport annuel 2024 è al link: https://www.consiglio.vda.it/cms/download/attivita/Rapport_annuel_2024-web.pdf