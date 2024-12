Pericoloso smottamento pericoloso a Salirod

A seguito di uno smottamento che ha interessato la strada regionale n. 33 Col du Joux - Saint-Vincent, nei pressi della frazione di Salirod, il Dipartimento di Protezione civile e i Vigili del fuoco della Valle d'Aosta hanno disposto la chiusura temporanea del tratto stradale per motivi di sicurezza. L’interruzione della circolazione si è resa necessaria per consentire i lavori urgenti di disgaggio e messa in sicurezza dell’area, dopo l’incidente verificatosi ieri sera.

Nelle prime ore di oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico, che ha confermato la necessità di proseguire con l'interdizione della strada almeno fino alla serata di domani. La situazione di instabilità del terreno richiede un intervento immediato per evitare ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

L'area interessata dallo smottamento è ad alta criticità, e la chiusura della strada ha comportato disagi anche per i residenti e gli automobilisti che percorrono quotidianamente la zona. In particolare, la viabilità in entrambe le direzioni è stata interrotta, con deviazioni su percorsi alternativi già predisposti dalle autorità competenti.

Il Dipartimento di Protezione civile ha comunicato che, una volta completato il lavoro di messa in sicurezza e di verifica delle condizioni geologiche, la strada verrà riaperta, ma invita la popolazione e i veicoli a rispettare rigorosamente i divieti di transito per garantire l'incolumità degli operatori e dei passanti.

La situazione è monitorata costantemente, e i cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali per essere informati tempestivamente sull’evoluzione dei lavori e sulla riapertura della strada. L’episodio ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità del territorio montano, dove gli smottamenti sono eventi comuni, ma che richiedono sempre una pronta risposta da parte delle autorità per garantire la sicurezza delle persone.