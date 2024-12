Isabella Silvia Martinetto nuovo Direttore Amministrativo Usl VdA

La Dott.ssa Martinetto, originaria del Piemonte, vanta un curriculum di alto livello con una consolidata esperienza nella gestione amministrativa e strategica in ambito sanitario.

Laureata in Giurisprudenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità in numerose strutture sanitarie, acquisendo competenze in diverse aree amministrative cruciali, tra cui Provveditorato, Economato, Contabilità e Bilancio, Controllo di gestione, Patrimonio, Assicurazioni e Approvvigionamenti. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo dell’Asl Città di Torino, una delle strutture sanitarie più importanti della regione, e dell’Ospedale Mauriziano. Inoltre, ha diretto il settore “Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori” per l’Assessorato della Sanità del Piemonte.

Il Direttore Generale dell’Azienda USL, Massimo Uberti, ha espresso un sentito ringraziamento al Dott. Ottonello per il suo impegno e la sua dedizione. “Il suo contributo è stato fondamentale durante anni di trasformazioni significative, in particolare durante la pandemia, che ha rappresentato una delle sfide più grandi per il nostro sistema sanitario. Sono certo che Marco affronterà con lo stesso impegno il nuovo incarico, e auguro alla Dott.ssa Martinetto un caloroso benvenuto. La sua esperienza e competenza saranno determinanti per il futuro della Direzione Amministrativa. Inoltre, sono felice che una donna entri a far parte della Direzione Strategica dell’Azienda, un passo importante verso una maggiore inclusione e valorizzazione del talento femminile nei ruoli decisionali.”

Anche l’Assessore Regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi, ha ringraziato il Dott. Ottonello per il lavoro svolto, sottolineando come la sua dedizione sia stata essenziale per affrontare le sfide degli ultimi anni. “Sono certo che la Dott.ssa Martinetto, con la sua esperienza e competenza, saprà guidare la Direzione Amministrativa dell’Azienda USL con efficacia e lungimiranza. Le auguro un buon lavoro in questa nuova responsabilità.”