Nuovo Sportello Coa ad Aosta

In Valle d'Aosta, l'apertura di un nuovo sportello dedicato all'energia, situato negli uffici dell'ex sala espositiva di Finaosta in via Festaz ad Aosta, rappresenta una svolta significativa nell'ambito delle politiche energetiche regionali. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione regionale, mira a rendere più accessibili i servizi per cittadini e imprese che necessitano di supporto in ambito energetico, soprattutto per quanto riguarda le pratiche legate all'efficientamento energetico, alle comunità energetiche e ai finanziamenti per la transizione ecologica.

L'assessore regionale Luigi Bertschy, commentando l'apertura dello sportello, ha sottolineato come "si tratta di un nuovo punto di accoglienza voluto proprio per ridare alle politiche energetiche la giusta visibilità del Coa, anche rispetto alla transazione che stiamo affrontando". Questa dichiarazione evidenzia non solo l'importanza strategica dell'iniziativa nel contesto attuale di transizione energetica, ma anche il suo impatto diretto nel migliorare la qualità della vita e il benessere delle comunità locali, sia dal punto di vista economico che ambientale.

Il presidente di Finaosta, Marco Linty, ha aggiunto che, sebbene gli uffici Coa siano attivi dal 2006, "questo nuovo sportello vuole essere un punto centrale per i cittadini e le imprese per i temi legati all'efficientamento energetico". Questa evoluzione rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di supporto in un periodo in cui la sostenibilità energetica è diventata una priorità non solo per le amministrazioni locali, ma anche per i singoli cittadini e le realtà imprenditoriali. Ogni anno, lo sportello Coa riceve mediamente circa 2.500 richieste, a testimonianza dell'importante ruolo che riveste nel facilitare l'accesso a informazioni, incentivi e finanziamenti per chi desidera rendere più efficiente il proprio consumo energetico o investire in soluzioni più sostenibili.

Un dato significativo riguarda il sostegno economico che Finaosta ha saputo garantire negli ultimi anni: dal 2016 a oggi, sono stati erogati ben 12 milioni e mezzo di euro in contributi per domande relative all'efficientamento energetico, un impegno che ha riguardato circa 200 posizioni. Questo è un esempio tangibile dell'impegno delle istituzioni locali nel promuovere un'economia più verde e sostenibile, incentivando la ristrutturazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni di CO2.

Attualmente, sono altre 60 le richieste in fase di valutazione presso gli uffici Coa, dimostrando come l'interesse per questi temi non solo non sia in calo, ma stia aumentando, in parallelo con la crescente consapevolezza riguardo la necessità di affrontare la crisi climatica.

L'iniziativa del nuovo sportello non si limita quindi a rispondere a una necessità pratica, ma si inserisce in un processo di cambiamento più ampio, che vede la Valle d'Aosta come protagonista nella transizione energetica e nella promozione di politiche che favoriscono l'innovazione e la sostenibilità. "Un punto di accoglienza per cittadini e imprese", come lo definisce Bertschy, diventa così una risorsa fondamentale, un segno tangibile dell'impegno delle istituzioni locali nel rendere la Valle d'Aosta una regione più sostenibile, efficiente e preparata ad affrontare le sfide del futuro.