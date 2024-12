Nuove regole sulla strada: più sanzioni e più sicurezza, guida con prudenza

Le modifiche, che riguardano tutti gli utenti della strada, vanno dalla stretta su chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, all’introduzione di obblighi per i monopattini elettrici, passando per il rafforzamento delle norme contro l'uso del cellulare alla guida.

Una delle novità più rilevanti riguarda l'uso del telefonino alla guida: chi viene sorpreso a usare il cellulare rischia una multa che va da 250 a 1.000 euro e una sospensione della patente che può arrivare fino a tre mesi. Se l’infrazione è commessa più volte, la multa può salire fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può durare fino a tre mesi. La decurtazione dei punti sulla patente è compresa tra 8 e 10 punti. In caso di incidente causato dall'uso del cellulare, i tempi di sospensione della patente possono raddoppiare.

Un altro aspetto importante riguarda le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe. La nuova legge prevede pene molto severe per chi guida in stato di ebbrezza: se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la sanzione va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da tre a sei mesi. Se il tasso supera lo 0,8 grammi per litro, la sanzione è doppia, sia pecuniaria che detentiva, con una sospensione della patente da sei mesi a un anno. Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, la sanzione è ancora più grave, con pena detentiva, pecuniaria e una sospensione da uno a due anni. In ogni caso, i neopatentati, che hanno un limite di alcol pari a zero, rischiano una decurtazione di 10 punti sulla patente, oltre a multe salate. Inoltre, è previsto l’obbligo per i neopatentati di installare un alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico rilevato è superiore a zero.

Sanzioni severe sono previste anche per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti. La legge ora punisce non solo chi viene sorpreso in uno stato di alterazione psico-fisica evidente, ma anche chi risulta positivo ai test. In questi casi, la patente verrà revocata e sospesa per tre anni. L'uso di cannabis terapeutica, sotto specifiche condizioni mediche, non rientra in questa fattispecie, e verranno avviati tavoli di confronto per tutelare i pazienti.

Per quanto riguarda i limiti di velocità, chi supera i limiti di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h rischia una multa che va da 173 a 694 euro. Se la violazione avviene all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione aumenta e si aggiunge la sospensione della patente per un periodo che va da 15 a 30 giorni. In caso di più multe in un’ora, si applicherà solo quella più grave, con un incremento del 33%.

In un’ottica di maggiore sicurezza, anche l’abbandono degli animali in strada diventa un reato molto grave. Chi abbandona un animale rischia una multa e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. In caso di incidente con morti o feriti causato dall'abbandono di un animale, la pena può arrivare fino a sette anni di carcere.

Un'altra modifica riguarda i neopatentati, che potranno guidare solo veicoli con una potenza limitata. Le auto che non potranno essere guidate dai neopatentati sono quelle con potenza superiore a 75 kW/t, ovvero quelle più potenti. Il limite resterà in vigore per i primi tre anni dalla data di conseguimento della patente. Inoltre, per i ciclisti sono previste maggiori tutele, come l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando sorpassano una bicicletta.

Anche i monopattini elettrici sono soggetti a nuove regole: diventa obbligatorio l’uso del casco, la targa e l'assicurazione, ma l’applicazione di queste misure dipenderà dai regolamenti attuativi. Sarà vietato circolare in contromano e i monopattini potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Inoltre, le normative prevedono l’obbligo per il proprietario di verificare che il veicolo sia assicurato, anche se utilizzato da altre persone.

Il nuovo Codice della Strada introduce anche una novità per le campagne di richiamo dei veicoli con difetti di sicurezza: sarà creato un elenco telematico dove le aziende dovranno registrare i veicoli che non hanno ancora ricevuto le modifiche correttive dopo 24 mesi dalla campagna di richiamo.

Infine, altre misure riguardano il miglioramento delle infrastrutture urbane, con l’introduzione di aree per la ricarica di veicoli elettrici e per la sosta gratuita di disabili, nonché la creazione di aree "kiss & ride" per facilitare la sosta temporanea nei pressi di stazioni e aeroporti. Con queste modifiche, il nuovo Codice della Strada punta a garantire maggiore sicurezza e responsabilità per tutti gli utenti della strada.