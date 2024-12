Elezioni Ordine dei Medici Veterinari valdostani: una buona affluenza e per la prima volta in Valle d’Aosta il Presidente è un Buiatra Libero professionista

È stata convocata il 23 e il 24 novembre l’assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta.

I 110 Medici veterinari valdostani hanno eletto i 7 membri del Consiglio Direttivo e i 2 Revisori dei conti (più uno supplente) che rimarranno in carica per il quadriennio 2025-2028; il 2 dicembre 2024 sono state deliberate le cariche ordinistiche e sono state attribuite le deleghe.

Le elezioni sono state caratterizzate da una buona affluenza (oltre il 48% degli aventi diritto) ed è risultato come Consigliere più votato il Dottor Davide Mila.

Davide Mila è quindi il nuovo Presidente dell’Ordine dei Medici Valdostani della Valle d’Aosta. Laureatosi all’Università di Torino nel 1990, il Dottor Davide Mila è attualmente un buiatra Libero Professionista iscritto all’Ordine di Aosta dal 1991.

Dopo un’esperienza decennale con animali d’affezione, come proprietario di un ambulatorio in alta Valle dal 1991 al 2001, è stato titolare di una convenzionato con la Guardia di Finanza di Entreves per i cani da ricerca dal 1994 al 2001.

Si è occupato della gestione della scorta dei farmaci e di attività di consulenza per il Consorzio pesca Regionale dal 2005 al 2017.

Dal 1990 lavora come buiatra e si occupa, tra l’altro, di Assistenza Zooiatrica a partire dal 1992 e dal 2002 del piano alla lotta alla mastite Bovina, attraverso la convenzione con A.N.A.Bo.Ra.Va (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana).

Il Dottor Mila è Iscritto nell’elenco nazionale dei Medici Veterinari Aziendali dal 2019 e si occupa del controllo e valutazione del benessere animale; è anche il Delegato regionale della Società Italiana Animali da Reddito SIVAR-SIB.

Il Dottor Davide Mila dichiara quanto segue:

“Il programma che impegnerà il neo-direttivo, eletto per il prossimo mandato di quattro anni, prevede diversi obiettivi:

Innanzi tutto si ritiene basilare aprire il dialogo all’interno della categoria, nell’intento di armonizzare punti di vista comuni e promuovendo confronti e dibattiti utili alla crescita generale;

Altro obiettivo di forte interesse sarà la formazione e l’aggiornamento professionale rivolti a tutti i settori delle attività svolte dai colleghi, oltre alla divulgazione delle conoscenze professionali dei propri iscritti anche ad un pubblico più ampio, rappresentato da proprietari di animali d’affezione e da reddito, da operatori del settore produttivo e dai consumatori finali. A tal proposti sono previsti l’organizzazione di serate a tema e/o incontri on line.

Il Consiglio Direttivo intende anche mantenere alta l’attenzione sull’uso consapevole degli antibiotici per la cura dei nostri animali.

Ricordo anche che, essendo il Medico Veterinario un punto di riferimento nella filiera agroalimentare, sarà importante che vengano rispettate e assicurate le norme relative al benessere animale.

In ultimo, si prevede di indirizzare i neo laureati verso settori professionali dove siano presenti nuovi sbocchi per la figura del Medico Veterinario e siano necessarie le nostre competenze in materia di sanità e di tutela delle produzioni agroalimentari”.

Il Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028 è così costituito:

Presidente dell’Ordine

Dottor Davide Mila

Laurea all’Università di Torino (anno 1990).

Occupazione attuale: Veterinario Libero Professionista, animali da reddito.

11100 AOSTA - VIA PORTA PRETORIA 41 - TEL. 0165/40872 - FAX 0165/236500

E-mail: segreteria@veterinari.vda.it ordinevet.ao@pec.fnovi.it web site: www.veterinari.vda.it

Vice-presidente

Dott.ssa Stefania Lazzaron

Laurea all’Università di Parma (anno 1998).

Occupazione attuale: Veterinario Libero Professionista, animali d’affezione.

Tesoriere

Dottor Federico Squinabol

Laurea all’Università di Torino (anno 2021).

Occupazione attuale: Veterinario Libero Professionista, animali da reddito.

Segretario

Dott.ssa Carlotta Franco

Laurea all’Università di Torino (anno 2024), iscrizione a Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche dicembre 2024.

Occupazione attuale: Addetta recapito materiale seminale presso A.N.A.Bo.Ra.Va. Centro Genetico.

Consigliere

Dottor Steve Pervier

Laurea all’Università di Parma (anno 2007).

Occupazione attuale: Dirigente presso la Struttura AUSL di “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale”.

Consigliere

Dottor Emilio Bazzocchi

Laurea all’Università di Parma (anno 1988), Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Diritto e Legislazione Veterinaria CEE.

Occupazione attuale: Direttore della Struttura Complessa AUSL di “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale”.

Consigliere

Dottor Andrea Visentin

Laurea all’Università di Padova (anno 1998).

Occupazione attuale: Veterinario Libero Professionista, animali d’affezione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo sono state, inoltre, attribuite per il quadriennio 2025-2028 le seguenti deleghe:

Dottor Davide Mila: designato come componente nel Consiglio Direttivo della Federazione Inter-regionale degli Ordini dei Medici Veterinari del Nord Ovest e delegato ai rapporti con le istituzioni sanitarie, la Pubblica Amministrazione e con i colleghi impegnati su animali da reddito;

Dottoressa Stefania Lazzaron: designata come componente nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta e delegata ai rapporti con i colleghi impegnati su animali da compagnia;

Dottor Emilio Bazzocchi: designato come componente nella Consulta degli Ordini professionali (CVP) insediata presso la Chambre;

Dottor Steve Pervier: designato come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta.

Il Consiglio Direttivo sarà coadiuvato in questo quadriennio dal Collegio dei revisori dei conti costituito dai seguenti membri effettivi:

Dottor Federico Molino: Quadro presso lo Sportello SPIN2 (Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte) e Delegato regionale ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari;

Dottoressa Elena Vittaz: Medico Veterinario Nutrizionista, titolare dell’impresa VI.M. srl e Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta.

Membro supplente: Dottoressa Sara Montolivo (Dirigente presso la Struttura AUSL di “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale”).

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti dovrà essere iscritto all’albo dei revisori dei conti (commercialista) e le modalità di individuazione saranno le stesse già adottate nella precedente consiliatura.