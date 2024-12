MaisonLoisir X: Dal 30 aprile 2025, il futuro dell’abitare ritorna a Espace Aosta

Un evento che non è solo una fiera, ma un'esperienza immersiva che promette di trasformare il modo in cui concepiamo l'abitare. La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento nel panorama nazionale, è pronta a portare sul palco le più avanzate innovazioni, unendo l'efficienza tecnologica e la sostenibilità con la tradizione artigianale e culturale che da sempre caratterizza l'Italia.

"MaisonLoisir X rappresenta un’occasione straordinaria per guardare avanti", commenta Diego Peraga, patron della fiera. "Vogliamo esplorare le nuove frontiere dell’abitare, unendo tecnologia e cultura per offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro." Questa dichiarazione non è solo una promessa, ma una vera e propria visione che guiderà l’edizione 2025 verso nuove direzioni, proponendo soluzioni innovative e sostenibili per il futuro delle nostre case.

Diego Peraga

L’edizione di quest'anno si preannuncia straordinaria, con un programma ricco di eventi, esposizioni e incontri che spaziano dalle ultime tendenze del design alle soluzioni più all'avanguardia in ambito tecnologico. Non manca, naturalmente, un richiamo alla tradizione, con un’attenzione speciale all’artigianato locale che da sempre arricchisce le abitazioni italiane, testimoniando una cultura che non si dimentica. Ogni angolo di MaisonLoisir sarà un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo, dal design all'arte culinaria, alla tecnologia.

MaisonLoisir X non è solo una vetrina di novità, ma anche un’opportunità per chi desidera entrare in contatto con il mondo del design, dell’innovazione e dell'artigianato. Tra le aree principali di quest’edizione, spiccano quelle dedicate alle esposizioni di design e innovazione, dove sarà possibile ammirare soluzioni intelligenti per ripensare gli spazi abitativi. I visitatori potranno scoprire come la tecnologia possa rendere le case più sostenibili, efficienti e confortevoli, ma anche più rispettose dell'ambiente. La fiera sarà anche una straordinaria occasione per esplorare la gastronomia locale, grazie a un’area enogastronomica che celebrerà la Valle d'Aosta e le tradizioni culinarie italiane, creando un perfetto connubio tra abitare e territorio. In questo modo, ogni visita diventa un viaggio nei sapori e nelle culture, un’occasione per assaporare la storia e l’evoluzione del nostro vivere quotidiano.

L’importanza di MaisonLoisir X non si ferma però all'esperienza di visita: la fiera offre anche un grande spazio dedicato al networking e alla creazione di opportunità professionali, dove aziende, professionisti e innovatori potranno incontrarsi, scambiarsi idee e avviare nuove collaborazioni. Sarà questo uno degli aspetti più apprezzati dell’edizione 2025, con momenti di incontro pensati per favorire la crescita di nuovi progetti, scambi di conoscenze e dialoghi che permetteranno di progettare insieme il futuro dell’abitare.

Anche fuori dai confini della fiera, la città di Aosta vivrà un’edizione indimenticabile, trasformandosi in un palcoscenico di arte e cultura grazie all'iniziativa Fuori Maison 2025. Il capoluogo valdostano ospiterà installazioni artistiche, workshop, mostre e talk, creando una sinergia tra il mondo della fiera e quello urbano. L'intero territorio sarà coinvolto, rendendo Aosta una città viva e vibrante, pronta a fare da cornice a un evento che non si limita a parlare del futuro, ma lo vive, lo respira e lo trasforma in realtà.

MaisonLoisir X è la conferma che la fiera ha ormai acquisito un ruolo di leadership nel panorama nazionale, come testimoniano i numeri straordinari dell’edizione 2023. 41.000 visitatori, 200 espositori, 150 eventi e conferenze con ospiti di grande prestigio sono solo alcuni dei traguardi raggiunti in un’edizione che ha segnato il successo della manifestazione. Miriam Ghigo, direttrice della fiera, sottolinea che “grazie al successo delle edizioni precedenti, MaisonLoisir è diventato un appuntamento imperdibile. La decima edizione rappresenta un’occasione unica per crescere ulteriormente, rafforzando il nostro impegno verso qualità e innovazione.”

Con la decima edizione alle porte, MaisonLoisir si conferma come un evento di punta, capace di attrarre non solo esperti e professionisti, ma anche appassionati e curiosi pronti a scoprire il futuro dell'abitare. Un appuntamento da non perdere, che saprà entusiasmare e ispirare tutti coloro che vogliono vivere, progettare e comprendere il domani delle nostre case.