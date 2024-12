Dimissioni di Edi Avoyer: il presidente di Sitrasb lascia per motivi personali

Edi Avoyer ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente del Consiglio di amministrazione della Sitrasb (Società Italiana Traforo Gran San Bernardo), la quale è controllata dalla Regione Valle d'Aosta con una partecipazione del 63,50%, mentre il restante 36,50% è in mano alla Sav. La sua nomina risale al 24 maggio 2022, quando l'assemblea della società lo aveva designato alla guida dell'organismo.

La notizia delle dimissioni è stata discussa in Consiglio Valle, dove il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha confermato quanto già emerso dalle informazioni giornalistiche. A seguito di una sospensione dei lavori richiesti da Erika Guichardaz (Pcp) per affrontare la questione, Testolin ha dichiarato: "Rispetto alle dimissioni presentate dal presidente di Sitrasb, ieri sono state comunicate anche alla segreteria della presidenza e sono state comunicate al vicepresidente della società e al presidente del collegio sindacale della Sitrasb, per motivi personali, quindi si conferma quanto è emerso dalle informazioni giornalistiche."

Le dimissioni di Avoyer sono quindi giunte per ragioni personali, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause specifiche. Questo avvicendamento, sebbene motivato da ragioni private, lascia in sospeso la direzione della Sitrasb, una delle principali realtà che gestisce il traforo del Gran San Bernardo, un'infrastruttura strategica per i collegamenti tra la Valle d'Aosta e la Svizzera.