Aosta festeggia il 2025 sotto le stelle con un evento musicale imperdibile al Jardin de l’Autonomie

Aosta saluterà il 2025 con un evento unico nel suo genere, che trasformerà il Jardin de l’Autonomie in un luogo di festa e divertimento. Questo spazio, situato di fronte al nuovo Ateneo valdostano, recentemente intitolato, offrirà una cornice suggestiva per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, con un programma musicale che promette di coinvolgere cittadini e turisti in un'esperienza indimenticabile.

L'edificio moderno e avveniristico dell’Università, con la sua imponente struttura, fornirà lo scenario perfetto per una serata che si svolgerà sotto il cielo stellato, circondati dalle maestose montagne che abbracciano la città. La serata inizierà alle 22 con il concerto della storica band valdostana "Carisma", che aprirà le danze con un repertorio ricco di brani originali, ma anche di successi italiani e internazionali, rivisitati in una versione tutta personale. La band, che vanta una carriera lunga dal 1986, regalerà una performance che ripercorre la storia musicale della Valle d’Aosta, dando il via ai festeggiamenti con energia e allegria.

Alle 23:45, a pochi minuti dalla mezzanotte, saliranno sul palco i dj Roy e Mellons, che, insieme ai Carisma, accompagneranno il pubblico verso il countdown con un crescendo musicale. La magia della notte sarà arricchita da uno spettacolo di luci e video-mapping, che culminerà nell’atteso momento del passaggio al nuovo anno, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa.

Subito dopo gli auguri di rito, il Jardin de l’Autonomie si trasformerà in un grande dancefloor all’aperto, dove il divertimento proseguirà fino alle 1:15 circa con il dj set di Roy e Mellons. La serata si concluderà con il format esclusivo "SnowTime", un set elettronico energico, portato in scena dal duo Steevo & Trigger Tom, che promette di scatenare l’energia dei più giovani, chiudendo in bellezza una serata che rimarrà nei ricordi di tutti.

L’ingresso all'evento è gratuito e senza prenotazione, ma per garantire la sicurezza di tutti, sarà predisposto un unico punto di accesso a sud, verso piazza della Repubblica, con varchi d’uscita presidiati. Per la sicurezza del pubblico, sarà vietato l’uso di botti o fuochi d’artificio, e non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro nell’area dell'evento.

Un’occasione imperdibile per vivere la notte di San Silvestro in un luogo suggestivo e partecipare a un evento che unisce musica, luci e allegria, dando il benvenuto al 2025 in grande stile.