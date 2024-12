I giovani imprenditori agricoli valdostani salgono in cattedra

Una cinquantina di studenti della quinta e della terza classe dell’Institut Agricole régional hanno partecipato questa mattina, giovedì 5 dicembre, all'evento CAP TRAINING, parte integrante del progetto InfoPAC, curato da Coldiretti Giovani Impresa Valle d’Aosta e finanziato dall'Unione Europea.

Tra i relatori il dott. Alessandro Rota, dirigente delle Politiche Regionali per lo Sviluppo Rurale della Regione Valle d’Aosta, Elio Gasco e Davide Manchia, rispettivamente direttore e responsabile fiscale della Coldiretti Valle d’Aosta. Hanno portato la loro testimonianza anche due giovani imprenditrici agricole, tra cui la delegata regionale giovani impresa Stephanie Anselmet, e la finalista regionale Oscar Green Coldiretti nonché neo premiata al Modon d’Or Alessia Planaz.

Questa azione ha l’obiettivo di favorire l'interazione diretta tra futuri imprenditori agricoli e giovani imprenditori appartenenti alla Rete di Giovani Impresa, creando un ambiente stimolante di scambio di idee e esperienze. L'evento rappresenta un'importante occasione per far conoscere agli studenti la vita reale degli imprenditori agricoli valdostani.

“Fare l'imprenditore agricolo oggi, non significa solo coltivare la terra, ma comporta anche la necessità di relazionarsi con diverse figure professionali e le istituzioni - spiegano Elio Gasco e Stephanie Anselmet rispettivamente direttore di Coldiretti Valle d’Aosta e delegata regionale giovani impresa - nonché di avere una profonda conoscenza del contesto geografico e di mercato in cui si opera.

Eventi come quello di questa mattina – continuano Gasco e Anselmet - offrono non solo spunti di riflessione, ma sono anche un importante motore di entusiasmo per i giovani, in grado di incoraggiarli ad esplorare e intraprendere una carriera nel settore agricolo”.

L'iniziativa mira infatti a mettere in evidenza il valore dell’agricoltura e le numerose opportunità lavorative e imprenditoriali che questo settore vitalissimo dell'economia può offrire.