L'écopont de Viry fête ses 5 ans et révèle un bilan très positif de son utilisation par la petite et grande faune

L'écopont de Viry a soufflé sa cinquième bougie lors d’un comité de suivi rassemblant les acteurs concernés : Apollon 74, l'association chargée de son suivi avec France Nature Environnement Haute-Savoie, ATMB et la République et canton de Genève, ses constructeurs et financeurs.



Le suivi faune réalisé durant quatre années complètes révèle que ce passage à faune fonctionne et tient ses promesses dans le rétablissement du corridor biologique Jura-Salève.



Au total, ce sont 300 espèces et 6 000 individus qui ont été recensés au cours des centaines d’heures passées sur le terrain, de jour comme de nuit.





Voici le top 5 des utilisateurs : le blaireau, le chevreuil, le renard roux, le lièvre d'Europe et le sanglier.



L’ensemble des milieux naturels autour de l’écopont, soit 37 000 m², font aujourd’hui l’objet d’un suivi particulier pour conserver son rôle de réservoir de biodiversité.