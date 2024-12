Riunione annuale dei maestri di sci presso il teatro Splendor

I maestri di sci della Valle d’Aosta tornano a riunirsi nella consueta assemblea generale, in programma mercoledì 4 dicembre, alle ore 17, al teatro Splendor di Aosta.

Apertura dei lavori dedicata all’analisi della categoria realizzata da TurismOK e alla presentazione del progetto “Maison de la montagne”, a seguire la relazione del presidente dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci Beppe Cuc e la relazione e l’approvazione del bilancio preventivo 2025. In chiusura la consegna dei riconoscimenti ai maestri di sci con 30 anni di attività e ai professionisti che hanno ottenuto la specializzazione per l’insegnamento ai disabili; saranno inoltre chiamati per il ritiro del diploma i neo maestri di sci alpino e di fondo.