Tra le iniziative in programma, sempre domani 3 dicembre, per una più diffusa sensibilizzazione sul tema dei diritti alle persone con disabilità, vi è il flash mob per l'inclusione "SpecialOlympicsBalla". L’appuntamento, organizzato da Special Olympics Italia, è previsto alle ore 12 in piazza della Cattedrale ad Aosta.

L’Assessorato comunica inoltre che si terrà venerdì 6 dicembre, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, l’evento conclusivo del nutrito calendario di iniziative organizzate a corollario della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, dal titolo “I fondamenti della progettazione partecipata e il progetto di via personalizzato”.

Nel corso della giornata, strutturata dall’Assessorato in collaborazione con il Comitato 162 Valle d’Aosta, si tracceranno i contorni delle politiche che si stanno attuando per dare un concreto sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie per la progettazione di un “universo di vita” il più possibile partecipato. La mattinata sarà rivolta in modo particolare agli operatori a vario titolo coinvolti nella definizione del progetto di vita ovvero assistenti sociali, educatori, funzionari pubblici, psicologi, terapisti, insegnanti, mentre l’intervento del pomeriggio è rivolto alle persone con disabilità, ai loro familiari e a chiunque sia interessato al tema.