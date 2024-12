Attivato un servizio di vigilanza sul trasporto pubblico locale

Da oggi, lunedì 2 dicembre, è stato attivato un servizio di vigilanza sulle autolinee del trasporto pubblico locale da parte di una società specializzata. L'obiettivo è garantire agli utenti una maggiore attenzione alla sicurezza e alla qualità del servizio a bordo e a terra.

La misura, avviata in via sperimentale anche a seguito delle segnalazioni e del monitoraggio effettuato sui mezzi dalla Struttura competente, prevede una vigilanza attiva inizialmente per 10 ore al giorno gestito dalla società “Cittadini dell’ordine”.

“Anche attraverso questo servizio, intendiamo investire per garantire una sempre maggiore attenzione alla qualità del trasporto pubblico locale”, spiega l’Assessore Luigi Bertschy. “L’attività – prosegue - inizialmente si concentrerà sulle linee che necessitano maggior cura, ma è stato progettato per essere flessibile. Invitiamo i cittadini a utilizzare i canali di comunicazione dell’Assessorato (app #vdatransports e sezione dedicata sul sito ufficiale della Regione #vdatrasport ‘Aiutaci a migliorare i servizi’) per segnalare i problemi e aiutarci a organizzare interventi sempre più mirati”.

Un’attenzione particolare sarà riservata all’autostazione di Aosta, con l’obiettivo di garantire un presidio di un servizio importante e molto frequentato dagli utenti del trasporto pubblico.

“E' la prima volta che in Valle d’Aosta viene attivato un servizio di vigilanza nel trasporto pubblico: si tratta di una sperimentazione che ci permetterà di avere delle informazioni utili anche per valutare, nei prossimi mesi, l'eventuale riattivazione in sicurezza del trasporto notturno Pont-Saint-Martin- Aosta”, conclude l'Assessore Bertschy.