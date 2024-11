CORSE BUS AGGIUNTIVE PER RAGGIUNGERE Il MARCHÉ DE NOËL

È il servizio messo a disposizione da Regionale Valle d’Aosta, in accordo con l’Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Bertschy Luigi, per consentire ai viaggiatori di raggiungere in piena comodità il Marché de Noël di Aosta.

Fino al 5 gennaio, ogni sabato, Regionale ha aggiunto alla normale programmazione sei corse bus tra Aosta e Ivrea via autostrada.

La domenica, invece, il servizio è rinforzato con otto autobus a supporto degli altri già in circolazione nelle fasce orarie maggiormente affollate e una corsa straordinaria in più in partenza da Ivrea alle ore 12.32 con arrivo ad Aosta alle ore 13.42.



Si ricorda che l’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.



Anche nel periodo invernale Regionale conferma il proprio impegno a promuovere un turismo sempre più sostenibile, valorizzando il patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi italiani.



Tutti i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con i collegamenti e gli orari dei bus.