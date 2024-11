Alessandra Miletto eletta Vicepresidente dell’Associazione Italian Film Commissions

Alessandra Miletto, direttrice della Film Commission Vallée d'Aoste, è stata eletta Vicepresidente dell'Associazione Italian Film Commissions (IFC) durante l’Assemblea per il rinnovo delle cariche istituzionali. Insieme a Miletto, Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, è stato nominato Presidente, mentre Fabio Abagnato, direttore dell’Emilia-Romagna Film Commission, affiancherà la squadra come Vicepresidente. Francesca Valente assumerà il ruolo di Segretario Generale.

“Sono onorata di ricevere questo mandato da tutti i colleghi delle film commission italiane,” ha dichiarato Alessandra Miletto. “L'IFC ricopre un ruolo strategico come collettore delle istanze delle regioni rappresentate, dialogando direttamente con il governo e le associazioni di categoria. Questo incarico porta prestigio e visibilità non solo alla Film Commission Vallée d'Aoste, ma a tutto il nostro territorio. È una grande responsabilità che affronterò con impegno, per rafforzare il sistema audiovisivo italiano a livello nazionale e internazionale.”

Un sistema fondamentale per il cinema italiano

L'Associazione Italian Film Commissions riunisce 19 Film Commission operanti su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione promuove l’immagine dell’Italia audiovisiva, raccontando le peculiarità culturali, artistiche e paesaggistiche delle diverse regioni. A sostegno dello sviluppo territoriale su scala globale, Italian Film Commissions si dedica al consolidamento dei rapporti con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, sviluppa iniziative di sistema per la crescita e la promozione dell’Italia audiovisiva.

La squadra eletta ha dichiarato congiuntamente: “Il sistema delle film commission in Italia occupa uno spazio fondamentale nell’audiovisivo contemporaneo. Ci aspettano mesi di lavoro intenso per consolidare i risultati ottenuti da IFC e affrontare le nuove sfide del settore. Siamo pronti a collaborare con tutti i soggetti che rendono grande il cinema italiano.”

Un passo avanti per la Valle d’Aosta

L’elezione di Alessandra Miletto rappresenta un riconoscimento importante per la Film Commission Vallée d'Aoste, che continua a distinguersi per il suo impegno nella promozione del territorio attraverso l’audiovisivo. Grazie a questo incarico, la Valle d’Aosta rafforza la sua presenza nel panorama nazionale e internazionale, consolidando il suo ruolo come meta d’eccellenza per le produzioni cinematografiche.