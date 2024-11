Valle d'Aosta: 6 centri traumatologici pronti per la stagione sciistica invernale 2024/2025

In vista dell’avvio della stagione sciistica invernale, l’Azienda USL Valle d’Aosta informa che i 6 Centri traumatologici per la stagione invernale 2024/2025 apriranno i weekend del 7-8 dicembre e del 14-15 e dal 21 dicembre saranno attivi in modo continuativo, tutti i giorni fino a chiusura degli impianti.

Nel dettaglio:

CT di Pila fino al 13 aprile 2025

CT di Gressoney-La Trinité/Staffal, CT di Ayas-Champoluc, CT di La Thuile fino al 21 aprile 2025

CT di Cervinia fino al 4 maggio 2025

CT di Courmayeur (gestito dall’IRCCS Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano su gara del Comune di Courmayeur) aperto fino al 6 aprile 2025

Nella stagione 2023/2024 gli accessi sono stati 4.323.

I Centri rimangono aperti 8 ore, dalle 9:30 alle 17:30, e vi sono sempre in turno un infermiere e un medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia, che garantiscono un tempestivo trattamento di patologie traumatiche riferite all’apparato muscolo-scheletrico a seguito di infortuni sugli sci.

L’accesso dell’utenza è diretto e le prestazioni sono a pagamento. Le tariffe, stabilite da una delibera della Giunta regionale (n.1034 del 18 settembre 2023), sono indicate su appositi cartelli affissi all’interno dei centri.

Gli sciatori possono stipulare la polizza assicurativa “Snowcare” al momento dell’acquisto del biglietto. L’assicurazione dà diritto alla gratuità del soccorso sulle piste e delle prestazioni erogate dai Centri traumatologici.