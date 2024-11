Riflessioni critiche di un aostano sulla gestione della città di Aosta

Egregio Signor Sindaco,

Le scrivo per esprimere la mia preoccupazione e delusione riguardo alla politica cittadina adottata dalla Sua amministrazione. Sembra che, purtroppo, non si rendano conto delle gravi conseguenze delle scelte fatte per la nostra città, che oggi si trova ad affrontare problemi che sembrano essere ignorati o, peggio ancora, considerati irrilevanti.

Un primo esempio è la continua eliminazione dei parcheggi, che avviene senza che venga presentato alcun piano alternativo per la sostituzione degli stessi. Questa decisione sta creando un caos crescente, senza che venga garantita una soluzione adeguata. Se da una parte si rimuovono i parcheggi, dall'altra manca un piano chiaro e funzionale per gestire la mobilità cittadina in modo razionale ed equilibrato.

Poi c'è la questione dello sgombero neve, che sembra essere affidato più alla benevolenza del buon Dio che a un'organizzazione concreta e tempestiva. I marciapiedi sono impraticabili, le strade diventano pericolose per chi ha difficoltà di deambulazione, e il gelo invernale trasforma la città in un campo minato. Per chi ha problemi di mobilità, l'intera città diventa un ostacolo insormontabile, tra marciapiedi non sgomberati, strisce pedonali invisibili e la costante difficoltà di spostarsi.

In questo contesto, non possiamo fare a meno di notare che, mentre nel centro della città i controlli sui parcheggi sono particolarmente severi, con multe che sembrano essere l'unico obiettivo dell'amministrazione, nelle zone periferiche la situazione è completamente diversa. Lì, infatti, il parcheggio selvaggio regna sovrano, con auto parcheggiate ovunque, sulle strisce pedonali e sui marciapiedi, senza alcun intervento da parte delle autorità competenti. È difficile non chiedersi perché la Giunta si preoccupi tanto di fare cassa attraverso le multe e così poco di garantire il decoro e la sicurezza delle periferie.

I pedoni, inoltre, si vedono costretti a fare i conti con mezzi di carico e scarico che occupano in modo discutibile gli spazi pubblici, impedendo loro di camminare in libertà e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un ulteriore segnale di disorganizzazione e di scarsa attenzione nei confronti delle reali necessità dei cittadini.

Tutto ciò lascia il cittadino a chiedersi: quale città vuole davvero la Giunta Nuti? Una città dove le problematiche quotidiane della gente, come la difficoltà di parcheggiare o la sicurezza dei pedoni, vengono ignorate o trattate con superficialità? Una città dove si preferisce cancellare i parcheggi senza proporre soluzioni alternative, piuttosto che investire in strutture moderne come silos o parcheggi sotterranei? Una città dove il servizio di sgombero neve, pur essendo annunciato per giorni, si dimostra del tutto inefficace, lasciando i cittadini in balia degli elementi? Dove sono i vigili? Chi controlla?

La Sua amministrazione dovrebbe riflettere su quanto sta accadendo e, invece di continuare a concentrarsi su politiche che sembrano lontane dalle reali esigenze della cittadinanza, pensare a soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita di chi vive, lavora e si muove quotidianamente nella nostra città.

Mi auguro che questa lettera possa stimolare una riflessione sincera da parte della Sua giunta, affinché Aosta possa finalmente diventare una città più vivibile, sicura e funzionale per tutti.

Mi scuso, le allego alcune foto. Distinti saluti.

Un Cittadino di Aosta

Dove passa un mamma con il passeggino per non dire chi si muove in sedia a rotelle?

Caro Lettore, grazie per l'attenzione ed il contributo. La critica all'attuale amministrazione comunale di Aosta non sembra infondata. Le problematiche evidenziate, dalla gestione del parcheggio alla manutenzione delle strade, sono realtà che i cittadini vivono quotidianamente. La mancanza di soluzioni concrete per il parcheggio, unita alla disorganizzazione nello sgombero neve, dimostra una carenza nella pianificazione urbana che non può più essere ignorata. Aosta ha bisogno di una visione strategica, che vada oltre la semplice amministrazione quotidiana e affronti seriamente le sfide della mobilità, della sicurezza e dei servizi pubblici. Se davvero la Giunta Nuti vuole migliorare la città, è il momento di passare dalle parole ai fatti, con soluzioni efficaci e un maggiore impegno verso i cittadini.

Per abbondanza alle sue foto ne aggiuno una ricevuto da un residenti in regione Borgnalle. Il furgone e giorni che intralcia il passaggio pedonale. pi.mi.