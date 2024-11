Pollein: Nominato il Comitato di gestione per la conduzione del forno comunale

L’Assemblea ha votato la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2024/26, per un importo totale di € 192.261,14. Di questi, è stato applicato un avanzo disponibile per € 49.082,83 al fine di garantire la copertura per l’incarico professionale per la verifica sismica del municipio. Le altre spese principali riguardano la manutenzione straordinaria delle strade e della segnaletica per € 100.000 (con il trasferimento da parte della Regione Valle d’Aosta per lavori minori di pubblica utilità) e interventi infrastrutturali di adeguamento della sede municipale per € 43.153,27.

È stata poi approvata la nuova Convenzione dell’Ambito territoriale sovracomunale Charvensod – Pollein, in applicazione della legge regionale 5 agosto 2014 n.6.

In seguito, è stato approvato il recesso dall’Associazione Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta a partire dal 30 novembre 2024: “la partecipazione all’Associazione dei Comuni denominata Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta da parte del Comune a oggi non ha più alcuna ragion d’essere essendo mutato il quadro normativo con il passaggio a SEV s.r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato, oltre alla considerazione che il permanere dell’Associazione comporterebbe una antieconomicità dovuta al mantenimento di spese di gestione di un Ente ormai privo di effettive funzioni – ha dichiarato il Sindaco di Pollein Angelo Filippini. Si prende atto che i beni facenti parte del patrimonio del Sub-ATO sono inalienabili e che pertanto non potranno che mantenere invariata la loro destinazione e la loro funzione connessa al Servizio Idrico Integrato, e che i beni patrimoniali sono già stati presi in carico ope legis dalla SEV S.r.l.”.

Nominati Andrea Millet (Presidente), Guido Giorgio Vaudan e Andrea Cerchiari come componenti del Comitato di gestione per la conduzione del forno comunale in località Chenière