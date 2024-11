Féiha di Creméyèren 2024, La magia di Courmayeur tra tradizione, musica e festa per l'inizio della stagione invernale

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Comité in collaborazione con il Comune, si terrà presso il Forum Sport Center e rappresenta un’occasione unica per vivere una serata di cultura, convivialità e festa, celebrando la fine dell’autunno e l’inizio della stagione invernale.

La serata prenderà il via alle 19:30 con un aperitivo di benvenuto, che vedrà il coinvolgimento dei partecipanti in un’atmosfera calda e accogliente, tipica di Courmayeur. A intrattenere gli ospiti sarà la Banda Musicale Courmayeur-La Salle, che con la sua musica accompagnerà il pubblico in un viaggio tra note tradizionali e melodie che evocano il cuore pulsante delle Alpi. Inoltre, la serata sarà animata dalle esibizioni del gruppo folkloristico Piccoli Badochys e Les Badochys, che con i loro balli, che affondano le radici nella cultura popolare valdostana, restituiranno tutta la vivacità e la ricchezza della tradizione locale.

Alle 20:30, l’atmosfera si farà ancora più conviviale con un’apericena accompagnata dalla musica dal vivo della talentuosa Lady Barbara e la sua band, che proporranno un repertorio coinvolgente, creando una colonna sonora ideale per continuare a celebrare il legame tra passato e presente della comunità. La serata proseguirà con un DJ set che terrà alta l’energia e la vitalità del pubblico fino alle ore 2:00, concludendo una notte di festa che rievoca l’autenticità e la gioia di stare insieme.

La Féiha di Creméyèren è più di una semplice festa: è un simbolo del forte senso di comunità che caratterizza Courmayeur, un’occasione per ritrovarsi, rinnovare i legami e celebrare la bellezza delle tradizioni locali. Un evento che abbraccia la storia, le usanze e la cultura di una valle che ha sempre saputo coniugare la modernità con il rispetto per la propria identità. E quale momento migliore per festeggiare, se non all’inizio della stagione invernale, quando la montagna si prepara a offrire la sua meraviglia al mondo intero.

Un appuntamento imperdibile, dunque, per chi desidera immergersi nel cuore pulsante della vita di Courmayeur, per festeggiare insieme l’inizio di una nuova stagione, tra musica, tradizione e un’atmosfera che, come sempre, renderà unica ogni attimo di questa festa.