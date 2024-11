Smottamento lungo la strada regionale di Ayas

Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni per il Col d'Arlaz, il Col Tzecore e il Col de Joux

Il movimento di terra ha coinvolto due mezzi della ditta che sta eseguendo lavori nel cantiere, ma, fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte. L'incidente ha causato l’interruzione del traffico in entrambe le direzioni, con pesanti disagi per i veicoli in transito.

Immediatamente, le autorità locali sono intervenute sul posto e hanno avviato un sopralluogo per valutare i danni e coordinare le operazioni necessarie alla messa in sicurezza e alla riapertura della strada. Alcune imprese sono già al lavoro per rimuovere il materiale franoso e ripristinare la viabilità il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, sono stati predisposti percorsi alternativi per coloro che devono raggiungere la Val d'Ayas. Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni per il Col d'Arlaz, il Col Tzecore e il Col de Joux, strade che permettono di aggirare l'area interessata dall'incidente. I lavori di messa in sicurezza continueranno durante la giornata per garantire la riapertura della strada in tempi brevi.