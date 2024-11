Un viaggio di inclusione e solidarietà: Gli Alpinisti InSuperAbili e l'educazione dei Piccoli Cuori di Valtournenche

Gli Alpinisti InSuperAbili, un gruppo che promuove l'inclusione e la solidarietà attraverso esperienze alpinistiche, sono stati protagonisti di un bellissimo incontro con i piccoli studenti della Scuola Primaria di Valtournenche (Ao) lo scorso 8 novembre. La visita è stata un'occasione speciale per ringraziare i bambini per il loro prezioso contributo alla nascita del nome del progetto: "Alpinisti InSuperAbili…adrenalina inclusiva". Questo nome è stato scelto proprio grazie alla partecipazione attiva degli studenti, che hanno avuto l'opportunità di essere parte di qualcosa di grande, che unisce il mondo dell'alpinismo con il valore dell'inclusione.

Durante l'incontro, ogni studente ha ricevuto un attestato di ‘Mini Alpinista InSuperAbile’ e una spilletta, simboli di riconoscimento per l’impegno e l’entusiasmo dimostrato. Un momento particolarmente emozionante, come sottolineato da Daniele Boero, uno degli ideatori del progetto, che ha affermato: "È stata una bella mattinata. Abbiamo raccontato le nostre avventure e spiegato, soprattutto ai bambini della classe prima, il nostro progetto, anche grazie al supporto di video delle salite effettuate in estate. I bambini erano entusiasti, soprattutto di ricevere i diplomi, segno di grande apprezzamento nei loro confronti."

Roberto Ferraro, anche lui ideatore del progetto, ha aggiunto: "La Direttrice della Scuola Primaria di Valtournenche si è dimostrata disponibile ad accoglierci e a raccontare agli alunni le nostre avventure. Gli insegnanti e i bambini hanno apprezzato la nostra presenza. Per il futuro, stiamo pensando di coinvolgere anche altre scuole, al fine di portare il tema dell'inclusione sempre più lontano."

Il 2024 rappresenta un anno fondamentale per gli Alpinisti InSuperAbili, che definiscono questo periodo come l'anno 0 del loro progetto. Grazie alla collaborazione di tutti, i risultati ottenuti sono stati straordinari, superando le aspettative iniziali. I feedback ricevuti sono stati incredibili e il gruppo è entusiasta di come il progetto sia cresciuto in modo così positivo. Nonostante la stagione estiva intensa, gli Alpinisti InSuperAbili non si fermano mai. L'inverno sarà dedicato alla preparazione di nuove iniziative, con tante idee che non vedono l'ora di essere condivise con il pubblico.

Una delle prossime tappe importanti sarà l'evento "InsuperAbilmente Breithorn", che si terrà il 29 novembre a Lessona, organizzato dalla Biblioteca "Riccardo Grosso" e dal Comune di Lessona nell’ambito della rassegna delle serate di viaggi. Durante la serata, Davide, volontario dell’Associazione, racconterà la sua emozionante esperienza alpinistica, quando ha accompagnato Chiara fino ai 4165 metri del Breithorn, un’impresa che è diventata simbolo di forza e determinazione. L’incontro sarà un’occasione per rivivere alcuni dei momenti più emozionanti di questo viaggio, in compagnia degli Alpinisti InSuperAbili, che ripercorreranno insieme ai presenti la straordinaria esperienza vissuta.

Questo progetto non è solo un'iniziativa sportiva, ma un vero e proprio movimento di inclusione, che dimostra come la solidarietà, l'alpinismo e l’impegno collettivo possano andare di pari passo. Attraverso l'energia e la passione di tutti, "Alpinisti InSuperAbili" continua a portare avanti una missione importante: rendere il mondo più accessibile a tutti, superando barriere fisiche e mentali.