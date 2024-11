Aosta sarà una delle tappe importanti del viaggio della Fiamma Olimpica che accompagnerà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

La Fiamma Olimpica partirà il 6 dicembre 2025 da Roma e, dopo aver attraversato varie città, giungerà ad Aosta il 12 gennaio 2026. Questo evento non sarà solo un passaggio simbolico, ma un’occasione per festeggiare lo spirito olimpico e coinvolgere profondamente le comunità locali.

Il viaggio della Fiamma rappresenta molto più di una semplice tradizione sportiva: è un cammino di inclusività, passione e unità che toccherà tutte le 110 province italiane, attraversando oltre 12.000 chilometri in 63 giorni. Ogni tappa sarà un’opportunità per riflettere sui valori fondamentali dell’Olimpismo, come la pace, l’amicizia e la speranza, e per celebrare il potere dello sport di unire le persone, abbattere barriere e ispirare le nuove generazioni.

Ad Aosta, come in altre città, la Fiamma non solo farà il suo ingresso trionfale, ma sarà accolta con eventi culturali, spettacoli musicali e performance artistiche che coinvolgeranno le comunità locali. La giornata culminerà con l’accensione del braciere, un momento di grande partecipazione popolare che segnerà il culmine delle celebrazioni. Dopo Aosta, la Fiamma ripartirà alla volta di Novara, continuando il suo viaggio verso la grande festa finale a Milano, il 6 febbraio 2026, con l'accensione ufficiale al San Siro, a conclusione dei Giochi.

Questo viaggio non riguarda solo lo sport, ma è anche un momento di riflessione profonda sui valori che i Giochi rappresentano. Come ha sottolineato Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, ogni passo di questa staffetta porterà con sé un messaggio di speranza e di coesione, che travolgerà milioni di persone con un calore unico, quello dello sport che unisce. L’importanza di questa iniziativa risiede anche nella forza simbolica della Fiamma, che attraversa le città italiane portando con sé il messaggio di inclusione e di unità, creando una connessione che va oltre il semplice evento sportivo.

Il viaggio della Fiamma Olimpica toccherà anche molti dei luoghi più simbolici del patrimonio storico e culturale italiano, omaggiando i siti UNESCO del nostro Paese. Ogni città che ospiterà il passaggio della Fiamma diventerà parte di una grande celebrazione nazionale, trasformando il cammino della Fiamma in un atto di partecipazione collettiva. Questo percorso coinvolgerà, infatti, migliaia di tedofori che, con il loro simbolico gesto, trasmetteranno storie di passione, sacrificio, coraggio e speranza.

Grazie al sostegno di grandi partner come Coca-Cola e Eni, la Fiamma Olimpica avrà la possibilità di brillare ancora di più, amplificando il suo messaggio di unione e ispirando l’Italia a unirsi in una festa collettiva, facendo vivere a tutti un'esperienza indimenticabile.

Ad Aosta, come in tutta Italia, il passaggio della Fiamma Olimpica sarà un’opportunità unica per celebrare lo sport, i suoi valori universali e il potere di trasformare la società, unendo persone di ogni età e provenienza in un momento di straordinaria condivisione. Sarà l’occasione per guardare al futuro con speranza, consapevoli che l'energia di un evento globale come le Olimpiadi può davvero accendere i cuori di tutti.