Poste Italiane celebra la diversità linguistica con un francobollo dedicato alle località italiane bilingue

La Valle d'Aosta, con la sua ricca tradizione bilingue, si inserisce nel contesto nazionale di tutela delle minoranze linguistiche che viene celebrato con l'emissione di un francobollo ordinario. Il 26 novembre 2024, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite Poste Italiane, lancerà un nuovo francobollo appartenente alla serie tematica “Il Senso Civico”, dedicato alle località italiane bilingue. Il valore della tariffa è di 4,65€, corrispondente alla zona 2, e la tiratura sarà di 250.220 esemplari. Il francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà disponibile in fogli da 45 esemplari.

Il bozzetto, a cura di Matias Hermo, raffigura la silhouette dell'Italia, avvolta in un nastro tricolore, con le denominazioni delle minoranze linguistiche tutelate dall'articolo 6 della Costituzione italiana. Queste includono il Franco provenzale, il Germanico, il Friulano, lo Sloveno, il Ladino, il Croato, il Francese, l'Occitano, il Catalano, il Sardo, l'Albanese e il Greco. Un richiamo importante alla pluralità linguistica del nostro paese, che si inserisce in un dibattito più ampio sulla valorizzazione e protezione delle lingue minoritarie.

Completano il francobollo le scritte “LOCALITÀ ITALIANE BILINGUE” e “LA REPUBBLICA ITALIANA TUTELA LE MINORANZE LINGUISTICHE”, in aggiunta alla consueta scritta “ITALIA” e all’indicazione della tariffa di “A zona 2”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Bolzano centro, e i francobolli, insieme a cartoline, tessere e bollettini illustrativi, potranno essere acquistati negli uffici postali con sportello filatelico e nei principali “Spazio Filatelia” delle città italiane, tra cui Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona, oltre che sul sito filatelia.poste.it. Per gli appassionati di filatelia, sarà disponibile anche una cartella filatelica, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 40€.

Questo francobollo rappresenta non solo un segno di orgoglio per le comunità linguistiche tutelate, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della diversità culturale e linguistica come patrimonio nazionale.