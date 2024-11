AOSTA: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI LOCULI E OSSARI

A partire dal 1° gennaio 2025, scadranno le concessioni trentennali relative ai loculi e agli ossari assegnati nel 1995, un termine che segna il termine del periodo di validità per numerose sepolture presso il cimitero di Aosta. Gli interessati, ovvero i familiari dei defunti o i responsabili della gestione dei loculi e ossari, sono invitati a rinnovare la concessione prima della scadenza per evitare che i resti vengano trasferiti o inumati. Per il rinnovo, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Stato Civile del Comune di Aosta, utilizzando i numeri telefonici 0165-300.421 o 0165-300.498, oppure inviando una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo stato-civile@comune.aosta.it. È fondamentale che i rinnovi vengano effettuati entro la data di scadenza per evitare spiacevoli conseguenze.

Qualora il rinnovo non venga effettuato nei tempi previsti, l’amministrazione comunale procederà con la collocazione dei resti nell'ossario comune. In alternativa, se i resti non saranno ancora mineralizzati, sarà prevista l’inumazione nel “Campo biennale”, una zona del cimitero appositamente destinata per tale tipo di trattamento. È quindi di fondamentale importanza che tutte le persone interessate prendano visione della scadenza e procedano con il rinnovo della concessione per evitare la perdita della sepoltura e rispettare le normative previste.