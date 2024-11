Il 22 novembre torna il pmi day di Confindustria Valle d’Aosta

Il 22 novembre 2024 si terrà la quindicesima edizione del PMI Day di Confindustria Valle d’Aosta, un evento che permette agli studenti delle scuole superiori di entrare in contatto diretto con le realtà produttive del territorio. Quest’anno saranno 865 gli studenti valdostani che, grazie alla collaborazione tra le scuole e Confindustria, visiteranno 20 aziende locali. Le istituzioni scolastiche coinvolte provengono da diverse zone della regione, tra cui Aosta, Verres, Pont-Saint-Martin e Chatillon, e comprendono licei, istituti tecnici e professionali.

Il PMI Day, che ha avuto inizio nel 2010, è un’iniziativa che ha visto finora la partecipazione di oltre mezzo milione di giovani a livello nazionale. L’obiettivo del progetto è far conoscere da vicino il mondo delle piccole e medie imprese italiane, offrendo agli studenti la possibilità di scoprire le opportunità professionali che queste aziende possono offrire e il valore dell’innovazione e delle competenze nel contesto lavorativo.

Il tema dell’edizione 2024, “Costruire”, riflette l’impegno delle imprese nel non solo crescere e innovare, ma anche nel promuovere un sistema economico locale più forte, in grado di creare opportunità per le nuove generazioni. Alessandro Farano, Il vicepresidente di Confindustria Valle d’Aosta, sottolinea come il motore del progresso delle aziende siano le competenze, e come il PMI Day rappresenti un’occasione fondamentale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, incoraggiandoli a “costruire” il proprio futuro nel territorio valdostano.

L’inaugurazione del PMI Day in Valle d’Aosta avrà luogo alle 8.30 di venerdì 22 novembre presso la sede di Novasis Innovazione a Pont-Saint-Martin, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti di Confindustria. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore di Confindustria Valle d’Aosta, Giorgia De Fabritiis, e un rappresentante dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione. Il PMI Day è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e del Made in Italy, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Durante la giornata, gli studenti, suddivisi in gruppi in base alle loro preferenze, visiteranno le aziende partecipanti, tra cui importanti realtà come STMicroelectronics, Thermoplay, Salumificio Maison Bertolin, Centrale Laitiere e molte altre. Ogni visita rappresenterà un’opportunità unica per gli studenti di conoscere il funzionamento delle imprese, l’innovazione che vi viene portata avanti e il contributo che queste realtà offrono allo sviluppo del territorio valdostano.