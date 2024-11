Un Viaggio Sensoriale nell'Olfatto: atelier esperienziale olfattivo alla Biblioteca comunale di Saint-Denis

Il 29 novembre, alle ore 20:30, la Biblioteca Comunale di Saint-Denis invita tutti gli appassionati di benessere e natura a un appuntamento speciale: un Atelier esperienziale olfattivo condotto dalla naturopata Cristina Faoro. Questo evento, che si terrà nel Salone Polifunzionale del Municipio, offre un'opportunità unica di esplorare l'universo delle essenze naturali attraverso i sensi, scoprendo il potere terapeutico degli oli essenziali e degli idrolati.

Il termine "atelier" evoca l'idea di un laboratorio pratico, in cui il partecipante non è solo spettatore, ma parte attiva di un'esperienza coinvolgente e sensoriale. In questo caso, l'atelier si concentra sull'olfatto, uno dei sensi più potenti e immediati nel suscitare emozioni e memorie. L'olfatto, infatti, è direttamente collegato al sistema limbico, la parte del cervello che regola le emozioni, il comportamento e la memoria. Ogni profumo, ogni fragranza può stimolare reazioni fisiche e psicologiche che vanno oltre il semplice piacere.

Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire i diversi oli essenziali—estratti da piante, fiori, cortecce e resine—che racchiudono in sé virtù terapeutiche straordinarie. Ma non solo: si parlerà anche degli idrolati, gli acque aromatiche prodotte durante la distillazione degli oli essenziali, che offrono un'alternativa più delicata e accessibile per chi si avvicina a questo mondo.

L'atelier non è solo una lezione teorica, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. I partecipanti potranno entrare in contatto diretto con le fragranze, esplorando l'effetto di ciascun olio essenziale e idrolato sul corpo e sulla mente. Ogni profumo ha il potere di evocare emozioni particolari: alcuni sono energizzanti, altri rilassanti, alcuni ancora hanno proprietà curative, come gli oli di lavanda, rosmarino, menta, camomilla, tea tree, e molti altri. Oltre alla teoria, il focus dell'incontro sarà pratico, permettendo ai partecipanti di sperimentare i benefici delle essenze su se stessi, attraverso tecniche di respirazione o di applicazione diretta.

Gli oli essenziali sono noti per le loro straordinarie proprietà terapeutiche, utilizzate fin dall'antichità in aromaterapia e medicina naturale. Ognuno di essi possiede specifiche virtù che possono aiutare a migliorare il benessere fisico e psicologico. Alcuni degli effetti più comuni degli oli essenziali includono:

Rilassamento e riduzione dello stress : oli come lavanda, camomilla e bergamotto sono noti per le loro proprietà calmanti e sedative.

Stimolazione del sistema immunitario : oli come l'eucalipto e il tea tree sono spesso usati per le loro proprietà antimicrobiche e antibatteriche.

Miglioramento dell'umore e dell'energia: oli come menta, rosmarino e agrumi sono energizzanti e stimolano la mente.

Gli idrolati, pur avendo un'intensità inferiore rispetto agli oli essenziali, non sono da meno. Pur essendo delicati e meno concentrati, offrono anch'essi numerosi benefici, come tonificanti, rinfrescanti, e lenitivi. L’acqua di rose, ad esempio, è molto usata per la cura della pelle e per rilassare la mente, mentre l’acqua di lavanda può essere un ottimo tonico per il viso e un calmante naturale per l’animo.