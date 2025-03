Creme corpo idratanti, Altroconsumo ha scoperto che cosa fa la differenza

Altroconsumo ha condotto un test su 12 creme corpo, appartenenti a fasce di prezzo differenti, per testare la loro capacità di idratazione. L’indagine ha dimostrato che tutte le creme testate, inclusa la più economica, superano brillantemente la prova di “efficacia idratante”. Ciò che davvero fa la differenza è la frequenza e la costanza nell’applicazione.

Dal test Altroconsumo emerge che ognuna delle 12 creme è in grado di mantenere il livello di idratazione della pelle, evitando di seccarla, a patto che venga usata almeno due volte al giorno tutti i giorni. Al contrario, nessuna di queste contribuisce ad aumentare l’idratazione. La pelle tende a perdere naturalmente idratazione, quindi riuscire a mantenere questo livello costante ed evitare la disidratazione è già un buon risultato.

La prova in laboratorio per valutare l’efficacia delle creme è stata condotta attraverso uno strumento chiamato corneometro, che permette di analizzare l’idratazione della pelle prima e dopo l’applicazione della crema. In generale, tutti i giudizi dati alle creme corpo sono buoni.

Il test Altroconsumo, inoltre, dimostra che il prezzo di una crema corpo idratante non è direttamente proporzionale alla sua efficacia, infatti, la maggior parte delle creme idratanti offre un livello simile di idratazione. I prodotti testati presentano un prezzo medio al litro molto variabile, che va dai 12 euro fino a quasi 120. Una differenza significativa, che però non si traduce in una maggiore efficacia idratante: tutte le creme del test hanno ottenuto lo stesso punteggio (4 stelle) in questa valutazione.

Dal test emerge anche che, non sempre le creme corpo acquistate in farmacia sono migliori di quelle della grande distribuzione, infatti, nei primi quattro posti della classifica fatta da Altroconsumo ci sono ben 3 creme disponibili anche al supermercato e il prodotto premiato come Miglior Acquisto è proprio la crema più economica del test, con un costo di 12 euro al litro.

Quando si acquista una crema, è preferibile sceglierla in base alle proprie esigenze, come il tipo di pelle e ingredienti, piuttosto che al prezzo, inoltre, è importante leggere attentamente le etichette e valutare gli ingredienti. Analizzando le etichette delle 12 creme, non sono state sostanze vietate o classificate come interferenti endocrini, come ad esempio il propylparaben o il BHA ed è meglio accertarsi sempre che non siano presenti.

In sintesi, non è necessario spendere cifre elevate per ottenere una pelle ben idratata, ciò che conta sono la costanza nell’utilizzo e la scelta di un prodotto adatto alle proprie esigenze.