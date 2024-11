Solidarietà in campo: Il Leo Club Valle d'Aosta supporta Lifeshare con un torneo di padel

Presso il Puchoz, si è svolto un torneo di padel, il cui ricavato è stato interamente devoluto all'Associazione Lifeshare. Quest'ultima utilizzerà i fondi raccolti per sostenere le famiglie valdostane che si trovano in situazioni di difficoltà economica, offrendo loro un aiuto concreto in un periodo di crescente difficoltà per molti.

Il Leo Club è una realtà giovanile che fa parte di un movimento internazionale che coinvolge ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni, impegnati in attività di volontariato e di servizio alla comunità. Il suo scopo principale è quello di stimolare i giovani a essere protagonisti del cambiamento sociale, promuovendo valori come la solidarietà, la responsabilità civica e l’impegno sociale. Attraverso progetti locali e internazionali, i Leo Club contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle comunità di appartenenza, rispondendo a bisogni concreti e urgenti.

Nel corso del torneo, la Presidente del Leo Club Valle d'Aosta, Miriam Fedele, ha avuto l'opportunità di illustrare ai numerosi partecipanti le finalità del club e i vari "service" che esso promuove. Fedele ha anche parlato dei prossimi eventi che il gruppo giovanile intende realizzare, confermando l'impegno continuo dei Leo valdostani verso il territorio e le persone più vulnerabili. I progetti del Leo Club spaziano da iniziative di raccolta fondi per cause benefiche, a programmi di sensibilizzazione su temi sociali, a interventi diretti per aiutare chi è in difficoltà.

L'evento di sabato, oltre a rappresentare un'occasione di divertimento e socializzazione, ha avuto anche un forte valore simbolico. La scelta del padel, sport sempre più popolare, come attività principale del torneo, ha dimostrato come il Leo Club riesca a coinvolgere i giovani in modo dinamico, creando eventi che non solo intrattengono, ma che soprattutto contribuiscono a sostenere e promuovere la solidarietà. I fondi raccolti serviranno ad alleviare le difficoltà economiche di alcune famiglie locali, in particolare quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

L'Associazione Lifeshare, a cui è andato il ricavato del torneo, è un'organizzazione che lavora sul territorio valdostano per supportare chi si trova in difficoltà, offrendo assistenza alimentare, supporto psicologico e pratico, e contribuendo a creare una rete di solidarietà che coinvolge la comunità in maniera attiva. Grazie alla collaborazione con il Leo Club, Lifeshare potrà ampliare il proprio raggio d'azione e rispondere in modo più capillare alle necessità delle famiglie valdostane che si trovano in un momento di crisi.

Il Leo Club Valle d'Aosta continua quindi a essere un punto di riferimento importante per i giovani della regione, non solo per la partecipazione a eventi ricreativi, ma soprattutto per il suo impegno a favore dei più deboli. Attraverso iniziative come quella del torneo di padel, il gruppo conferma l'importanza del volontariato giovanile come strumento di crescita personale e di impatto positivo sulla comunità.

Concludendo l'evento, Miriam Fedele ha ricordato che l’impegno del Leo Club non si ferma a un singolo evento, ma prosegue con l'organizzazione di nuovi service e attività di sensibilizzazione. Il Leo Club Valle d'Aosta, infatti, è sempre pronto a rispondere alle necessità del territorio, dimostrando che anche i giovani possono fare la differenza quando si tratta di costruire una comunità più giusta e solidale.