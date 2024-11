Forza Italia VdA: "Solidarietà a Tajani, non si faccia intimidire"

Emily Rini, Coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, ha espresso in modo fermo e deciso la solidarietà di tutta la sezione valdostana del partito nei confronti di Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, destinatario oggi di una lettera minatoria recapitata a Palazzo Chigi. La missiva, proveniente da un gruppo pro-Palestina, annuncia minacce contro gli interessi israeliani a livello internazionale, con particolare riferimento ad ambasciate, musei e raduni.

Antonio Tajani, infatti, ha ricevuto "un avvertimento", che riguarda anche "le autorità" di altri Paesi, siglato dal cosiddetto "Movimento globale contro il nazi-sionista terrorista stato di Israele per la liberazione della Palestina", nel quale si annunciano attacchi a partire da domani contro "gli interessi dello Stato ebraico".

«Massima solidarietà e vicinanza al nostro Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, destinatario di una lettera minatoria a Palazzo Chigi da parte di un non meglio precisato gruppo pro-Palestina», ha dichiarato Rini, esprimendo il suo pieno sostegno al Ministro in un momento di crescente tensione internazionale.

Il contenuto della lettera, che segna una nuova escalation nel conflitto israelo-palestinese, è di estrema gravità, evocando l’utilizzo della “forza armata” contro gli obiettivi israeliani. Il gruppo anonimo, che si è fatto promotore di queste minacce, ha dichiarato di voler colpire a partire dal 15 novembre 2024 tutti gli interessi ritenuti legati allo Stato di Israele, minacciando azioni violente contro strutture diplomatiche e culturali israeliane nel mondo.

In risposta a questa intimidazione, la Rini ha ribadito l’importanza della figura di Tajani, sottolineando come il Ministro rappresenti un punto di riferimento solido per l’Italia. «La sua serietà, la sua autorevolezza, la sua credibilità e la sua grande capacità di dialogo e di ascolto, oltre a permettere all’Italia di tornare a contare davvero sui grandi tavoli internazionali, sono la migliore risposta a chi semina odio o a chi esorta a seminarlo», ha proseguito la coordinatrice di Forza Italia Valle d’Aosta.

Queste parole non solo condannano il gesto intimidatorio, ma anche il clima di violenza e intolleranza che si sta diffondendo in alcune città, alimentato da chi cerca di fomentare divisioni e odio, specialmente in un momento storico di grande delicatezza geopolitica. «Fomentando ormai quotidianamente un clima di violenza e intolleranza nelle nostre città», ha aggiunto la Rini, che si è detta certa che il Ministro Tajani non si farà intimorire da tali minacce.

Infine, la Rini ha esortato Tajani a proseguire senza esitazioni nel suo lavoro: «Certi che non si farà in alcun modo intimidire, lo esortiamo a proseguire, con coraggio, il suo instancabile impegno per il nostro Paese», ha concluso la coordinatrice regionale di Forza Italia, esprimendo un forte appoggio al Ministro e a tutte le istituzioni chiamate ad affrontare situazioni di questa natura.

L’incidente sottolinea la crescente polarizzazione del dibattito internazionale, ma anche la determinazione delle istituzioni italiane, rappresentate da figure come Antonio Tajani, a mantenere un approccio di dialogo e responsabilità, anche di fronte alle minacce più gravi.