Spelgatti: necessarie iniziative Europo contro illegalità

“Nel corso della riunione Europol, in tema di contrasto all’illegalità, abbiamo evidenziato quanto siano necessarie la sinergia investigativa tra gli Stati membri e una più efficace attivazione di meccanismi di solidarietà. Il governo italiano e la maggioranza parlamentare che lo sostiene hanno agito in tal senso, riuscendo a riportare il tema dell’immigrazione illegale al centro dell’Agenda europea, adottando strategie innovative per la difesa delle frontiere esterne dell’Unione e per la prevenzione dei flussi migratori illegali, al fine di accrescere il numero dei rimpatri e potenziare il contrasto agli scafisti.

Nello stesso tempo, l’esecutivo italiano ha rafforzato l’area di responsabilità delle autorità italiane nelle operazioni di soccorso in mare e di salvataggio delle vite umane. Rispetto agli anni scorsi si registra, al riguardo, una notevole riduzione degli sbarchi nei porti italiani. La difesa dei confini resta una nostra priorità: abbiamo infatti sollecitato ulteriori iniziative specifiche di Europol nell’area del Mediterraneo per la prevenzione e il contrasto ai flussi migratori illegali”.



Così Nicoletta Spelgatti, senatrice della Lega, a margine della riunione del gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol, alla quale ha partecipato come rappresentante del Parlamento italiano.