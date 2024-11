Giornata di formazione per i direttori piste dei comprensori valdostani

L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, ed è stato incentrato su temi cruciali per la sicurezza in montagna e la gestione delle emergenze in ambito sciistico. Tra gli argomenti trattati, sono stati approfonditi la chiamata di soccorso, la gestione del paziente in contesti di emergenza, l'avvicinamento e le manovre per l'intervento dell'elicottero e le operazioni di Soccorso Alpino nelle zone limitrofe ai comprensori.

Alla giornata di formazione hanno preso parte diverse autorità e professionisti del settore, tra cui il personale dell'AVIF, del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) e del 118, che hanno contribuito con la loro esperienza e competenza. Sono intervenuti anche il Capo della Protezione Civile della Valle d'Aosta, Valerio Segor, il Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune, e il responsabile del 118, Luca Cavoretto, i quali hanno offerto importanti spunti per migliorare la gestione delle emergenze e la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

L'incontro ha avuto l'obiettivo di aggiornare i Direttori delle Piste sulle procedure operative più efficaci in caso di incidenti e di garantire una maggiore coordinazione tra le diverse figure professionali impegnate sul campo, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti dei comprensori sciistici. La formazione è stata un'occasione per rafforzare le competenze tecniche e operative degli operatori del settore, con l'intento di rispondere in modo tempestivo e professionale alle situazioni di emergenza che possono verificarsi sulle piste da sci.